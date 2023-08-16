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港聞

港聞二

聘婷負責人涉無牌行醫 控：末期癌病人停藥亡

【明報專訊】警方7年前聯同衛生署搗破美容中心治癌療程懷疑騙局，並拘捕一名女負責人，她否認3項「未經註冊而從事內科執業」罪，案件昨於區域法院開審。控方開案陳辭透露，被告涉嫌於3年間向3名患癌病人聲稱可透過磁療法、「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等治癒，並建議病人不要服用抗癌藥，最終其中兩名病人按照建議停藥後去世。有病人逝世前見病情惡化向被告求醫，被告指因對方無遵照餐單進食，斥其自暴自棄。

女被告趙淑儀（63歲）所涉的3項控罪指她於2013年11月19日至2016年2月5日期間，在銅鑼灣邊寧頓街18號廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司（下稱「聘婷」），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶福、徐劍雄及鍾少琼有關的情况下從事內科執業。

指示拿着磁鐵兩小時 稱見血細胞好轉

控方開案陳辭指出，陶寶富於2012年患胰臟癌末期，2014年8月經介紹到「聘婷」會見被告，當時有職員稱呼被告為「Dr Chiu」，並替陶抽血，被告指示陶拿着磁鐵兩小時，指見其血細胞有好轉。陶其後答允接受心理、磁療、光療、吸氧等療程和電子針灸測試（EAV），花費約69萬元，被告提醒陶不要諮詢私人醫生和停用藥物。至2015年陶的病情沒好轉，需坐輪椅，被告指因陶無按照餐單飲食，建議他多走路和照燈。同年4月13日，陶的病情惡化，被告指摘他自暴自棄，3天後陶去世。

控方續稱，徐劍雄的妻子於社交場合認識被告，被告稱可助其丈夫治病，表明不收療程費，只收儀器費。被告會見徐時，指自己曾患淋巴癌和鼻咽癌，並透過自然療法痊癒，被告又自稱獲美國醫生資格，但不受本地承認。徐2015年9月開始接受治療，治療費及購買儀器費用共約110萬元，被告建議他不要服用抗癌藥；徐於2016年2月去世。

自稱美國醫生不受港認可 倡停服抗癌藥

至於患血癌和濕疹的鍾少琼，被告稱其濕疹是由抗癌藥物引發，但自己不會只治療濕疹，鍾2014年4月同意接受治療，除上述方法外，她另曾接受「回春療法」，共花費約118萬元。被告其後建議她停用甲狀腺藥物和減少服用白血病藥物，鍾照辦，但至2016年1月因病情惡化而需重新服藥。被告同年2月被捕。

醫生龔健恆的專家意見稱，電子針灸測試為西方醫學其中一個診斷方法，被告又根據報告向病人解釋、給予書面指示等，可被視為西醫看病。審訊今續，被告其間准保釋。

【案件編號：DCCC 320/22】

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