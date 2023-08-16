明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

殯儀業涉協定分客 競委突擊查殮房 業界稱「似地產經紀派卡片」 質疑不諳行規小事化大

【明報專訊】競爭事務委員會早前接報，指有殯儀從業員協調如何招攬生意，涉嫌瓜分市場，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」，並於昨早派員突擊訪查前身為富山公眾殮房的「新界（沙田）法醫學大樓」。據了解，是次案件涉及數家殯儀服務公司協議編配顧客，以內定次序輪流接觸顧客，屬行內「約定俗成」的「陋習」。殯儀業商會永遠會長吳耀棠接受本報查詢時稱，據其了解該處有約5至6間殯儀公司「兜客」，「好似賣新樓地產經紀派卡片」，認為沒違公平競爭，質疑競委會不諳行業慣例、小事化大。

競委會：仍調查 衛生署：會積極配合

根據《競爭條例》「第一行為守則」，若某協議、協調做法或決定之目的或效果，是妨礙、限制或扭曲在港競爭，則不得訂立或從事上述協議和協調做法。競委會昨發稿交代，早前接報有殯儀從業員涉違反「第一行為守則」，並就個案背景作詳盡資料蒐集、分析及到現場視察後，認為涉嫌瓜分市場，遂突擊訪查蒐集資料，包括向在場殯儀從業員及大樓員工了解情况。競委會稱個案仍在調查，會與相關部門保持緊密聯繫，並感謝警方在昨日行動提供協助。

據了解，案件涉數間殯儀公司以內定次序輪流接觸顧客，以分配生意，並拒絕讓新公司加入市場，有關做法在行內存在一段時間。衛生署回覆稱，會積極配合競委會調查，如需要會於該場地配合競委會建議。本報記者昨午5時在現場觀察，已不見有殯儀從業員。現場消息稱，殯儀從業員一般早上在遺屬登記室外和接見大堂徘徊，約3至4人向遺屬招手，最多曾見7至8人，不清楚他們有否互相協調價格，或是否屬同一伙。

業界：客人背景豐儉不同 難合謀定價

吳耀棠昨接受本報查詢時稱，殯儀公司一般只會在生意淡薄時，才會到醫院、殮房、生死註冊處等「派卡片」，大約涉5至6間公司，通常「100單（生意）都做唔到一單」。他說向同行了解情况後得知，競委會昨早聯同警方反黑組到大樓調查數個小時，向殯儀經紀查問，指競委會質疑「來來去去只有幾間」公司在該處兜搭生意、霸佔市場。

吳說殯儀經紀不會強迫死者家屬光顧，也不會阻攔其他公司到該處兜搭生意，質疑何來壟斷市場。被問到會否合謀定價，他反問「點夾呀」，他指客人背景、豐儉不同，難一同定價吸引顧客。

殯儀公司須持有殮葬商牌照，據食環署名單，截至6月全港有137間持牌殮葬商。除去年底落成的新界（沙田）法醫學大樓，本港另有兩間衛生署轄下殮房，包括葵涌和域多利亞公眾殮房。

上 / 下一篇新聞

少年跳彈牀相撞 一傷頭送ICU 場地事後續營業 經理稱「無事發生」
少年跳彈牀相撞 一傷頭送ICU 場地事後續營業 經理稱「無事發生」
殖民時代T字街牌續失蹤 累計9被偷
殖民時代T字街牌續失蹤 累計9被偷
長洲錦江小學 9‧1換新校長
長洲錦江小學 9‧1換新校長
聘婷負責人涉無牌行醫 控：末期癌病人停藥亡
聘婷負責人涉無牌行醫 控：末期癌病人停藥亡
港安婦產子後亡 衛署：已收報告正調查 醫生稱罕見籲勿過慮
港安婦產子後亡 衛署：已收報告正調查 醫生稱罕見籲勿過慮
兩婦服受污染中藥中毒 醫局促停處方同批次
兩婦服受污染中藥中毒 醫局促停處方同批次
珠寶店外塌磚傷途人
珠寶店外塌磚傷途人
消委會痛症療程投訴增逾兩倍 涉效果欠佳不良銷售 認障事主購療程 難抵推銷預繳百萬
消委會痛症療程投訴增逾兩倍 涉效果欠佳不良銷售 認障事主購療程 難抵推銷預繳百萬
9爽膚水含致敏香料 可致皮膚泛紅痕癢
9爽膚水含致敏香料 可致皮膚泛紅痕癢
測試網購平台膠袋收費 不足三成次數金額無誤
測試網購平台膠袋收費 不足三成次數金額無誤
瑜伽褲樣本 大部分洗水50次彈性下降
瑜伽褲樣本 大部分洗水50次彈性下降
六旬裝修工被控性侵6歲繼孫女
六旬裝修工被控性侵6歲繼孫女
建造商會推不分工種暑熱指引 固定休息時間 工權會：較易執行惟「舊藥新瓶」
建造商會推不分工種暑熱指引 固定休息時間 工權會：較易執行惟「舊藥新瓶」
航空業：外勞最快10月抵 培訓一兩月趕聖誕檔
航空業：外勞最快10月抵 培訓一兩月趕聖誕檔
一哥大熱 周一鳴轉掌行動 行動處長陳俊燊升副警務處長
一哥大熱 周一鳴轉掌行動 行動處長陳俊燊升副警務處長
指柯耀林憂墨落惹DQ 陳展浚：唔簽又怕標籤
指柯耀林憂墨落惹DQ 陳展浚：唔簽又怕標籤
翩翾滿芳園 鳳園認證助建蝴蝶城市
翩翾滿芳園 鳳園認證助建蝴蝶城市
傷人虛報被劫再襲警 中年漢被捕
傷人虛報被劫再襲警 中年漢被捕
休班警涉襲18歲女子提堂
休班警涉襲18歲女子提堂
大灣區GBA專題：400年藥廠結合旅遊產業 珠江啤舊廠發展夜經濟 穗活化16工業遺產 保育商業並重
大灣區GBA專題：400年藥廠結合旅遊產業 珠江啤舊廠發展夜經濟 穗活化16工業遺產 保育商業並重
大灣區GBA專題：歷史科技藝術社會 認定遺產看4價值
大灣區GBA專題：歷史科技藝術社會 認定遺產看4價值
【Emily】丁薛祥內地輕裝出席 全國生態日 高官炎夏西裝上陣
【Emily】丁薛祥內地輕裝出席 全國生態日 高官炎夏西裝上陣
【Emily】立會正門換新裝 立體logo識發光
【Emily】立會正門換新裝 立體logo識發光
【Emily】20「狗醫生」下周六搭港鐵 宣傳動物輔助治療
【Emily】20「狗醫生」下周六搭港鐵 宣傳動物輔助治療
【Emily】「夫妻檔」互換位 德總領事老婆交棒老公
【Emily】「夫妻檔」互換位 德總領事老婆交棒老公
【Emily】環署推「泳灘水質預報」 4級勿落水
【Emily】環署推「泳灘水質預報」 4級勿落水
【Emily】李立峯：新聞自由亦關乎有冇人敢講
【Emily】李立峯：新聞自由亦關乎有冇人敢講