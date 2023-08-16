殯儀業涉協定分客 競委突擊查殮房 業界稱「似地產經紀派卡片」 質疑不諳行規小事化大

競委會：仍調查 衛生署：會積極配合

根據《競爭條例》「第一行為守則」，若某協議、協調做法或決定之目的或效果，是妨礙、限制或扭曲在港競爭，則不得訂立或從事上述協議和協調做法。競委會昨發稿交代，早前接報有殯儀從業員涉違反「第一行為守則」，並就個案背景作詳盡資料蒐集、分析及到現場視察後，認為涉嫌瓜分市場，遂突擊訪查蒐集資料，包括向在場殯儀從業員及大樓員工了解情况。競委會稱個案仍在調查，會與相關部門保持緊密聯繫，並感謝警方在昨日行動提供協助。

據了解，案件涉數間殯儀公司以內定次序輪流接觸顧客，以分配生意，並拒絕讓新公司加入市場，有關做法在行內存在一段時間。衛生署回覆稱，會積極配合競委會調查，如需要會於該場地配合競委會建議。本報記者昨午5時在現場觀察，已不見有殯儀從業員。現場消息稱，殯儀從業員一般早上在遺屬登記室外和接見大堂徘徊，約3至4人向遺屬招手，最多曾見7至8人，不清楚他們有否互相協調價格，或是否屬同一伙。

業界：客人背景豐儉不同 難合謀定價

吳耀棠昨接受本報查詢時稱，殯儀公司一般只會在生意淡薄時，才會到醫院、殮房、生死註冊處等「派卡片」，大約涉5至6間公司，通常「100單（生意）都做唔到一單」。他說向同行了解情况後得知，競委會昨早聯同警方反黑組到大樓調查數個小時，向殯儀經紀查問，指競委會質疑「來來去去只有幾間」公司在該處兜搭生意、霸佔市場。

吳說殯儀經紀不會強迫死者家屬光顧，也不會阻攔其他公司到該處兜搭生意，質疑何來壟斷市場。被問到會否合謀定價，他反問「點夾呀」，他指客人背景、豐儉不同，難一同定價吸引顧客。

殯儀公司須持有殮葬商牌照，據食環署名單，截至6月全港有137間持牌殮葬商。除去年底落成的新界（沙田）法醫學大樓，本港另有兩間衛生署轄下殮房，包括葵涌和域多利亞公眾殮房。