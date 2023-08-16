長洲錦江小學 9‧1換新校長

距離開學尚餘半個月，錦江小學法團校董會昨在校網公布，已聘任葉昌銳為新校長，下月1日履新。校方稱，葉已在小學工作25年，在基礎教育方面有紮實的教學及行政根基，其教育理念是「讓學生在學習過程中尋得樂趣」，包括幫助學生認識個人學習模式，發現自己獨特之處，相信學生這樣才能體驗學習帶來的滿足感和成就感；其教育願景正與校方教育理念不謀而合，讓學生身心靈健康發展。

校方續稱，學界對葉昌銳高度評價，包括稱他品德高尚，有教育工作者的親和力，對教育有承擔及目標清晰，着重與學生及同事團隊之間的分享，並關注校內每個持份者的福祉。

錦小因差1人而9月不獲資助開辦小一，暫以私營方式過渡。上任近兩年的原校長黃永康5月受訪時強調，辦學團體有決心繼續辦學，會爭取2024/25學年重獲政府資助小一，又說希望今次「打一場漂亮的仗」。