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殖民時代T字街牌續失蹤 累計9被偷

【明報專訊】深水埗區近月先後有5個「T」字形街道名牌（下稱街牌）被拆走，路政署證實最新巡查的深水埗保安道、醫局街及大角嘴惠安街、博文街，再多4個同類街牌被拆，累計懷疑被偷街牌增至9個。路政署早前就事件報警，警方將案件列「盜竊」，暫無人被捕。路政署表示，若得悉設有T字形街牌的建築物外牆將被拆卸，會收回舊式街牌，把具保育價值的街牌交文物保育部門或博物館收藏。康文署回覆，自1990年代至今，香港歷史博物館共收藏31塊舊式T字形街牌。

路署：倘建築拆牆 收牌交保育

深水埗一帶再有T字形街牌被非法拆除，其中醫局街的街牌位於兩間美容理髮店的上方，離地超過4米。街牌被拆後，深色印痕留在牆上。保安道的街牌則在五邑工商總會學校校名旁，街牌右邊有裝閉路電視。學校近月裝修，牆身從紫色改為粉紅色，街牌不復見，牆上有T形洞（見上圖）。

有離地4米 有在閉路電視旁

大角嘴博文街的T字形街牌同樣發現被拆除，該街牌位處大廈樓梯口上方。在大廈1樓經營足藝店16年的負責人雲小姐表示有印象看過該街牌，惟不清楚何時被拆，並指大廈過去數年常維修，有時會封樓梯口上方，故不會時常留意該處。

道路研究社社長邱益彰提到，2000年代初亦曾有人偷T字形街牌，當時會一併連渠蓋偷走，當廢鐵售賣，而近月只見街牌被偷，認為是有人蓄意為之。他形容T字形街牌是「早期殖民時代的象徵」，其英文字置上、中文字置下的排放方法形成「T字結構」，1960年代前本港均採用，1970年代起改為長形街牌。

道研社：最佳保育「喺番原位」

邱益彰提及，相信以前偷T字形街牌的人都會「取易不取難」，近月被偷街牌都位於難以觸及的地方，故不清楚是否有人趁大廈維修或用梯偷取。他指出，街牌被移除後牆上都有黑色印記，證明裝修工並沒因塗大廈外牆油漆而拆牌，街牌是在大廈翻新後被偷，故留下印記，認為街牌被偷與維修無直接關係。

他補充，T字形街牌見證歷史演變，收藏家都認同最佳保育方法是「喺番原位」，除非建築物拆卸，才需將街牌送去博物館。他希望警方能運用「天眼」查案，當局亦要預防事件再發生。

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