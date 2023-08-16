少年跳彈牀相撞 一傷頭送ICU 場地事後續營業 經理稱「無事發生」

事發昨午3時許，17歲施姓少年及14歲外籍少年在北角渣華道321號柯達大廈「RYZE彈床樂園」玩跳彈牀期間相撞，17歲少年頭部流血，一度昏迷，其後恢復清醒由救護車送往東區醫院。現場所見，他戴上頸部及頭部固定器，被送入深切治療部，其父母在醫院守候。鎖骨受傷外籍男生毋須送院。

涉事彈床樂園有兩層，事後繼續營業。本報記者到3樓售票處向職員查問事件，經理稱每名顧客使用遊樂設備前都要簽署同意書，店方不會披露顧客資訊，並指事件屬「False Call（誤報）」、「Nothing happened（無事發生）」，警員到場逗留約5分鐘後離開。

3樓場地每格有職員駐守

現場所見，3樓每格彈牀均有職員駐守，一有危險動作，職員會吹哨子提示。記者昨日另以電郵向該店查詢，截稿前未有回覆。

案發1樓1格彈牀圍封

本報記者其後再到事發1樓觀察，場內其中一格彈牀被圍封，旁邊放有清潔用品及遺下敷料包裝。彈牀旁的牆身貼有告示，寫有「僅限蹦床上跳躍，每次限一人」、「玩耍風險自負」等。RYZE網頁以英文列出安全守則，警告跳彈牀活動有風險，撞擊可能導致嚴重或致命傷害，包括癱瘓和骨折，風險由參加者自行承擔。

2016年立法會議員陳克勤關注跳彈牀活動場地欠缺監管，曾有人因跳彈牀導致脊椎骨折。時任民政事務局長劉江華當時回應，彈網屬於運動設施，無特定適用於彈網活動的牌照或規管要求，又稱若彈牀活動場地經營的實際情况及運作模式涉及《公眾娛樂場所條例》定義的「娛樂」，須申領公眾娛樂場所牌照。

教大健康與體育學系副系主任雷雄德認為，不能因為單一事件斷定跳彈牀是危險活動，要視乎玩家跳的高度、當時動作、場地會否過分擠迫等多項因素；若參加傳統彈牀訓練，會有教練循序漸進教導及觀察學員表現，但坊間確有部分欠缺專業規管、良莠不齊的彈牀樂園。雷呼籲家長帶小朋友參加跳彈牀活動時勿任由小朋友「亂咁跳」。

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