大灣區GBA專題：歷史科技藝術社會 認定遺產看4價值

具體而言，歷史價值體現於在廣州發展史、工業建設史或對外交流歷史上具有標誌意義，與廣州社會變革或重要歷史事件及人物密切相關，與本行業在世界、中國，或在廣東、廣州的發源有緊密聯繫；科技價值指工業生產技術重大變革具有代表性，反映某行業、地域或某個歷史時期的技術創新、技術突破，對後續科技發展產生重要影響，或在特定歷史時期，生產工藝在該行業具備開創性、唯一性及瀕危性。

此外，藝術價值主要考慮規劃、設計、工程、建築等方面，要代表特定歷史時期或嶺南地區的風貌特色，對工業美學和現代工業設計等產生重要影響，或為著名建築師的代表作品；社會價值的標準是具豐厚的工業文化內涵，對特定歷史時期的社會經濟和文化發展有較強的影響力，反映同時期社會風貌，在社會公眾中擁有廣泛認同，或體現獨特的工業、企業文化，是知名的老字號、老企業。

《管理辦法》也指出，工業遺產持有人具有保護責任，並應建立完備的遺產檔案，記錄該工業遺產的核心物項保護、遺存收集、維護修繕、活化利用、資助等情况，收藏相關資料並存檔。