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大灣區GBA專題：400年藥廠結合旅遊產業 珠江啤舊廠發展夜經濟 穗活化16工業遺產 保育商業並重

【明報專訊】有「千年商都」之稱的廣州，從秦漢的手工業、醫藥，再到清末民初以來的商辦電廠、啤酒廠等，留下了大量工業遺產。今年1月市政府公布首批工業遺產名單，共有16處入選，並制定《廣州市工業遺產管理辦法》（下稱《管理辦法》），提出對工業遺產既要保護傳承，亦講求經濟效益，其中陳李濟藥廠、珠江啤酒廠等4處遺址，被視為保護利用案例的佼佼者。

文、圖：明報記者 司徒聰穎

由於廣州總體以輕工業為主，輔以小部分鋼鐵製造、船舶修造等重工業，因而工業遺產既有小規模的工業設施、廠房，又有大尺度的重型工業基地。為落實保護先行，廣州對全市11區的工業遺產展開評估，按保護利用價值及現狀保存情况分類，納入有重要保護價值的52處工業遺產，形成《廣州市工業遺產保護名錄》，並在今年1月從中評選出首批16處工業遺產（見表）。其中以老城區荔灣最多，共有5處，海珠4處，越秀及番禺各兩處，天河、黃埔和增城各一處。

紡織廠改造創意園 主打潮服科技

糖廠化身文創園 獲評國家級景區

同時，為加強廣州工業遺產保護利用，廣州市工業和信息化局制定工業遺產管理辦法，從認定、保護、管理、使用等方面提出明確要求，以提升工業遺產保護使用工作的合法性和操作。《管理辦法》又要求工業遺產的經濟、生態及社會效益相結合，着重發掘當中蘊含的文化遺產之餘，亦講求商業價值，鼓勵善用工業遺產及相關資源，建設工業文化產業園區、工業遺址公園、特色街區（小鎮）、創新創業基地等。

首批名單不乏善用工業遺產資源轉化商業價值的例子，包括位於海珠區廣州大道南的陳李濟中藥廠，現已改造為陳李濟中藥文化園。陳李濟始創於1600年（明朝萬曆年間），納入健力士世界紀錄全球最長壽藥廠，也是首批「中華老字號」企業之一，民間有「北有同仁堂、南有陳李濟」之說。陳李濟中藥文化園將陳李濟中藥博物館、本草園和傳統生產車間等資源整合，並發展「文化+工業」旅遊產業，舉辦陳皮文化節、科普自由行、非遺體驗班等主題活動。

1985年建成的珠江啤酒廠，是廣東最大的啤酒釀造工廠，2015年生產廠區從海珠搬遷至南沙。舊址則在保留特色工業建築基礎下改造，利用沿江景觀優勢，打造成集餐飲、娛樂、酒吧於一身的琶醍啤酒文化創意藝術區，是廣州夜經濟地標。

此外，成立於1956年的廣州紡織機械廠，2007年全面停產後，改造成T.I.T創意園，以服飾時尚及科技為主題，招攬不少國內外時尚設計師和企業進駐，同時保留了塗鴉、雕塑、銅鐵鏽等昔日痕迹，既保留傳統紡織工業風貌，又蘊含服飾創意與文化時尚承先啟後的意思，因此T.I.T創意園被視為廣州市舊廠房改造項目的典範。另外，中國首家擁有進出口業務權的電池企業廣州電池廠，舊廠區現為T.I.T文創園。

廣東省國營紫坭糖廠建成於1953年，是中國第一家自行建設、並擁有自動化榨糖生產線的國有企業，也是番禺區最早的大型國企之一，「老廣州」耳熟能詳的含笑牌白砂糖就產自該廠；2013年起着手改造為紫泥堂文化創意園，去年1月獲評國家3A級旅遊景區。

專家：經營期發展模式局限創意園效益

華南城市研究會（智庫）常務副會長、廣州市建築遺產保護協會秘書長朱秋利指出，工業遺產反映一個國家民族的工業歷史文化，是工業文明進程的物證，也是文化自信的重要內容，保護利用工業遺產是為了增強活力，長久保留，留下記憶，共享價值。

朱秋利表示，世界各國對工業遺產保護利用，主要採用博物館、景觀公園、物業開發及創意園4種模式，廣州4種皆有，更多是物業開發及創意園模式。他認為廣州市工信部門牽頭推行工業遺產的申報及立例管理，是對工業遺產的多重保護，因工業遺產不僅是建築，還涉及機器、設備、產品等。不過，他指出，市內一些利用工業遺產改造的創意園，主要依靠中短期租賃方式經營，這些創意園因規劃政策、經營周期、發展方式等因素，在投入預期和經營發展等方面受到制約，或存在不可持續營運等困境；若廣州對工業遺產保護認定範圍擴大，市場環境更開放，經營周期更長，讓這些創意園能吸引更多新興科技、創意企業和資本，可產生更大的社會經濟效益。

此外，朱秋利認為廣州現存工業遺產旅遊資源豐富但分散，需要一個整體的旅遊產業規劃和政策，這需政府主導，企業和社會參與，共同建設和完善交通、服務設施及體驗服務等內容，使工業旅遊帶動廣州工業遺產的保護利用更有成效。

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