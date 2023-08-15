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選舉經理：柯耀林區選禁宣傳光時 初選不准提攬炒

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第105天審訊。區政聯盟前召集人、參加新界東初選的被告柯耀林不出庭自辯，但傳召其選舉經理陳展浚任辯方證人。陳供稱，當時替柯發布聯署「墨落無悔」聲明帖文，柯於2019年區議會選舉時命令宣傳內容不可談及「光復香港 時代革命」及「港獨」，初選期間不容許提到「攬炒」。雖然陳和柯未有詳細討論攬炒定義，但團隊認為「如果癱瘓政府運作，香港何去何從呢？癱瘓咗又點樣呢？」

稱所屬聯盟會章列明一國兩制下爭民主

陳展浚供稱，2012年在民主黨實習時認識柯耀林，柯在民主黨曾於劉慧卿參選立法會名單上，而陳和柯分別於2016和2018年退出民主黨，稱柯和林卓廷當時發生風波，柯帶領50多人退黨，陳自言全程參與和規劃。陳續稱，柯在2019年區議會選舉當選，陳擔任其議員助理，柯案發時亦是物業管理公司營運總監、區政聯盟召集人及將軍澳民生關注組主席，陳為聯盟執委及關注組召集人，陳稱柯透過他得悉政治事態發展，但柯工作忙碌，不知陳有否遺漏。

談及區政聯盟，陳確認會章列明在「一國兩制大原則下」爭取民主等，而聯盟只為在選舉共享資源而組成，取得共同的組織名義，團體成員互不代表；聯盟票源來自區議員支持者，和新民主同盟及民主黨的支持者高度重疊。

無收共識文件料民動會通知 官質疑卸責

陳憶述，前民主動力副召集人鍾錦麟於2020年3至4月向聯盟詢問參加初選意欲，柯耀林、區鎮樺、丁仕元和李永成考慮參加。陳提到，正式選舉開支估計高達200萬元，很可能要按揭物業參選，而花約數十萬元參加初選後一旦發現支持度太低，可節省金錢不再出選。陳又透露有人希望柯參選「超區」，但柯在超區協調會議見到知名度高的岑敖暉有意出選，故不考慮。

陳展浚稱，柯耀林曾出席4月新界東首次協調會議，柯稱席間有恩怨爭執遂提早離開，之後柯因要在區議會開會而缺席第二次新東會議。陳從新聞得知李永成出席新東會議，但礙於競爭關係不便向李查詢。陳稱無收過共識文件，而聯盟很大機會派人出選，故認為組織初選的鍾錦麟會將重要事項主動通知他們。法官陳慶偉質疑聯盟把責任推卸於人，陳回應時承認依賴組織方，而聯盟內部鬆散或有不足。

陳又表示，他是柯耀林facebook專頁約10名管理員之一，於2020年6月替柯發布「墨落無悔」帖文，柯指示過競選宣傳內容不可談及光時口號、港獨和攬炒字眼。聆訊今續。

【案件編號：HCCC69/22】

（初選案）

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