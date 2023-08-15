主庭旁聽席多人拿睡袋 上訴人親友曾投訴無位

司法機構：昨收申請即安排 會檢視預留

據司法機構在庭外張貼告示，職員昨晨8時起派發共228張公眾旁聽籌，其中36張能進入主庭聽審，其餘均是延伸庭旁聽籌。在延伸庭的民主黨前主席劉慧卿、社民連成員曾健成等人，於開庭前投訴上訴人家屬未能入庭旁聽。曾健成稱，昨晨8時半到達時，主庭旁聽籌已派畢，只剩延伸庭，他觀察進入主庭的旁聽者明顯不是上訴人親友，思疑他們是「排隊黨」。

在主庭旁聽的30多名中年男女散庭後立即離開，本報記者在法院外向其中兩名旁聽的中年女子查詢是否上訴人家屬、何時排隊領籌、知否旁聽什麼案件，兩人沒回答，急步離開。

司法機構稱，考慮本案過往聆訊旁聽人數不多及預計昨天聆訊會在10分鐘內完結，無設特別派籌安排，而是以先到先得排隊方式分配座位，而訴訟人士一貫須事先向法庭申請預留家屬座位，昨天在家屬申請旁聽後已即時特別安排他們進入主庭；又說會檢視旁聽座位安排，以期日後為被告家屬預留適量旁聽座位。

（反修例風暴）