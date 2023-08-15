明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

主庭旁聽席多人拿睡袋 上訴人親友曾投訴無位

【明報專訊】流水集會上訴案昨開庭期間，庭內約10個家屬席和公眾席坐滿拿着軟墊和睡袋的中年男女，有上訴人親友投訴家屬未能入庭旁聽，代表律師向司法機構職員查詢為何無家屬旁聽籌，對方一度回答「你都無申請」，最終在開庭前數分鐘安排李卓人和何俊仁的家屬坐在陪審員席。進入主庭的旁聽者散庭後立即離開，未回應是否上訴人的家屬。司法機構回覆查詢稱，由於無收到上訴人申請預留家屬座位，沒作相應安排，會因應事件檢視旁聽座位安排。

司法機構：昨收申請即安排 會檢視預留

據司法機構在庭外張貼告示，職員昨晨8時起派發共228張公眾旁聽籌，其中36張能進入主庭聽審，其餘均是延伸庭旁聽籌。在延伸庭的民主黨前主席劉慧卿、社民連成員曾健成等人，於開庭前投訴上訴人家屬未能入庭旁聽。曾健成稱，昨晨8時半到達時，主庭旁聽籌已派畢，只剩延伸庭，他觀察進入主庭的旁聽者明顯不是上訴人親友，思疑他們是「排隊黨」。

在主庭旁聽的30多名中年男女散庭後立即離開，本報記者在法院外向其中兩名旁聽的中年女子查詢是否上訴人家屬、何時排隊領籌、知否旁聽什麼案件，兩人沒回答，急步離開。

司法機構稱，考慮本案過往聆訊旁聽人數不多及預計昨天聆訊會在10分鐘內完結，無設特別派籌安排，而是以先到先得排隊方式分配座位，而訴訟人士一貫須事先向法庭申請預留家屬座位，昨天在家屬申請旁聽後已即時特別安排他們進入主庭；又說會檢視旁聽座位安排，以期日後為被告家屬預留適量旁聽座位。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

流水集會上訴 7人獲撤組織集結罪 官稱站遊行前列未足指證 另參與罪維持原判
流水集會上訴 7人獲撤組織集結罪 官稱站遊行前列未足指證 另參與罪維持原判
視藝女生認暴動 講師稱作品真誠反省
視藝女生認暴動 講師稱作品真誠反省
9．29金鐘暴動案 首用大型法庭處理
9．29金鐘暴動案 首用大型法庭處理
選舉經理：柯耀林區選禁宣傳光時 初選不准提攬炒
選舉經理：柯耀林區選禁宣傳光時 初選不准提攬炒
水巷福德宮屹立上環逾百年 神像熏黑送修復 古廟嚴重焚毀 重建料需數月
水巷福德宮屹立上環逾百年 神像熏黑送修復 古廟嚴重焚毀 重建料需數月
披露中大機構受查 查錫我批廉署不公
披露中大機構受查 查錫我批廉署不公
網上煽動炸死法官全家 棄保潛逃男囚4月賠訟費
網上煽動炸死法官全家 棄保潛逃男囚4月賠訟費
涉摑男童巴漢提堂 官批保釋9‧25再訊
涉摑男童巴漢提堂 官批保釋9‧25再訊
過路翁捱撞亡 客貨車司機涉危駕被捕
過路翁捱撞亡 客貨車司機涉危駕被捕
七旬翁食糯米糍鯁喉曾昏迷 醫生指屬高危食物
七旬翁食糯米糍鯁喉曾昏迷 醫生指屬高危食物
公帑資助內地交流團復辦 設4路線 涵滬湘鄂閩供中三至中六 行程增國安學習
公帑資助內地交流團復辦 設4路線 涵滬湘鄂閩供中三至中六 行程增國安學習
迪士尼酒店暑期近滿 今年客量「審慎樂觀」
迪士尼酒店暑期近滿 今年客量「審慎樂觀」
港島東測50三無廈 半數有即時危險
港島東測50三無廈 半數有即時危險
疫後家庭快樂未顯升 調查機構憂家校過重學業
疫後家庭快樂未顯升 調查機構憂家校過重學業
航空界輸勞首輪審批 地勤最多 28間公司獲批2841個 佔上限45%
航空界輸勞首輪審批 地勤最多 28間公司獲批2841個 佔上限45%
警租兩水上電單車 淺灘救援
警租兩水上電單車 淺灘救援
居所檢弓箭電槍伸縮棍 裝修工稱女兒所有
居所檢弓箭電槍伸縮棍 裝修工稱女兒所有
逆線進出油站遭查 平治毒餐車逃捕自炒
逆線進出油站遭查 平治毒餐車逃捕自炒
賑災基金撥6500萬援內地洪澇 李家超指示部門監察進展
賑災基金撥6500萬援內地洪澇 李家超指示部門監察進展
靈活行開車前15分鐘可改票 記者實測花30秒 議員冀做到「高鐵地鐵化」
靈活行開車前15分鐘可改票 記者實測花30秒 議員冀做到「高鐵地鐵化」
川盼加強兩地文創交流 港面向國際 演員冀傳揚川劇
川盼加強兩地文創交流 港面向國際 演員冀傳揚川劇
大灣區GBA新聞：粵上半年GDP升5% 略遜全國 深圳6.3%灣區居首 東莞1.5%包尾
大灣區GBA新聞：粵上半年GDP升5% 略遜全國 深圳6.3%灣區居首 東莞1.5%包尾
大灣區GBA新聞：7市出口額倒退 下半年料續承壓
大灣區GBA新聞：7市出口額倒退 下半年料續承壓
灣區手記：演唱會門票 ／文：尚東美
灣區手記：演唱會門票 ／文：尚東美
【Emily】函懲署促紓酷熱 獲回信稱近年新扇千計 太平紳士卿姐促獄中合適處裝冷氣
【Emily】函懲署促紓酷熱 獲回信稱近年新扇千計 太平紳士卿姐促獄中合適處裝冷氣
【Emily】民主思路：「一國兩制指數」升 「國際評價」跌
【Emily】民主思路：「一國兩制指數」升 「國際評價」跌
【Emily】拍片打氣 楊潤雄、議員邊做Gym邊撐亞運港將
【Emily】拍片打氣 楊潤雄、議員邊做Gym邊撐亞運港將
【Emily】醫務高官齊捐血 盧寵茂話似蚊叮
【Emily】醫務高官齊捐血 盧寵茂話似蚊叮
【Emily】灣區青年管弦樂團 港首演再赴澳深穗
【Emily】灣區青年管弦樂團 港首演再赴澳深穗
【Emily】教上網+車接送 工聯特別服務助續回鄉證
【Emily】教上網+車接送 工聯特別服務助續回鄉證