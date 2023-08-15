涉摑男童巴漢提堂 官批保釋9‧25再訊

控：被告為義工 正申免遣返聲請

巴籍被告KHAN Shahzad（35歲）昨日戴白色圍巾到庭應訊，報稱無業，持有俗稱「行街紙」的擔保書。控罪指被告本月5日在島鰂魚涌英皇道1048至1056號益發大廈地下「Madrassa Taleemul Furqan Islamic Union」，非法及惡意傷害男童X。

控方申請將案押後6星期，以待警方進一步調查及索取X的醫療報告。庭上透露，被告為免遣返聲請人。主任裁判官徐綺薇問到，被告為何身處涉事教育中心以及在案中有何角色；控方回應稱，根據警方資料，被告並非該教育中心教師，而是義工。

控方反對被告保釋，惟辯方提出保釋申請。徐官聽畢陳辭後，批准被告以5萬元保釋外出，下令被告交出旅遊證件、須居於報稱地址、每周須到警署報到3次，其間不准離開香港、不得踏足案發地點和接觸控方證人，包括男童X及男童的胞姊Y。

【案件編號：ESCC1738/23】