披露中大機構受查 查錫我批廉署不公

廉署昨日回覆稱，由於案件仍在調查中，署方不會進一步評論；並稱署方會依法按既定程序處理每一宗貪污案件。

查：按無罪假設 法庭審理才公開

查錫我昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，過往廉署調查案件時，為保障受查人的權益，「堅守普通法原則，即所有人都假設為清白，直至被定罪為止」，因而不會泄露受查人身分，直至案件經司法程序在法庭審理時才公開。他指出，廉署今次雖沒有泄露受查人身分，但披露了正調查什麼機構。查表示，他自己已離職，不應評論在職廉署人員的處理手法，但從個人看法而言，認為廉署今次做法「在某角度來說，都不理想」。

段崇智與妻同涉事 恐惹人聯想

查錫我指出，中大校長段崇智近日身處「熱廚房」，而廉署調查的機構是由其太太羅聞亞主理，「這難免令人聯想，我覺得相當不公平。是否3個指控也是她（羅聞亞）呢？可能是她下屬也不定，或者指控根本不成立也不定」。

廉署上周五（11日）發聲明，廉署發言人回應傳媒查詢時，證實署方正調查中大一所2018年成立的醫學中心，指懷疑有人處理中心撥款及運作過程中涉及貪污、公職人員行為失當及挪用公款，廉署同日到中大調查及蒐證，包括會見相關人士及根據法庭批出手令展開搜查，暫無人被捕。