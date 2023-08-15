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水巷福德宮屹立上環逾百年 神像熏黑送修復 古廟嚴重焚毀 重建料需數月

【明報專訊】上環水巷前日（13日）發生火警，涉事古廟「福德宮」嚴重焚毁，小巷仍然圍封。有街坊表示，該福德宮大概於太平山區鼠疫期間建設，已逾百年歷史，望盡快修葺。有文化組織透露，被熏黑神像已由負責人帶走送往修復，預計廟宇重建工程需花數月完成。

上環水巷近太平山街的福德宮前日下午發生火警，火勢猛烈，消防接報到場後迅速將火救熄，事件中沒有人受傷。記者昨日重返現場觀察，涉事福德宮已面目全非，神枱部分位置及前方鐵閘嚴重焚毁熏黑，地面亦遺下灰燼。太平山街轉入水巷的小徑昨日仍然圍封。

神像損毀微 善信稱奇

老街坊英姐稱，該古廟屹立上環逾百年，歷史悠久，以往香火鼎盛。英姐又透露，善信眼見廟宇嚴重焚毁，但神像只被熏黑，皆嘖嘖稱奇。她稱已有好心人將被熏黑的「福德公」神像帶到上海街一帶重修。她又指廟宇過往不時有香油錢被盜，亦曾有隱君子嘗試將「福德公」帶到摩羅街轉售圖利。另一街坊盧女士指，她每日早上都會到福德宮拜祭，對廟宇焚毁感到可惜，望盡快修葺。

文化組織「程尋香港」創辦人溫佐治表示，已聯絡到福德宮負責人，對方透露古廟嚴重損毁，將安排清拆重建，而古廟內原放有木製「福德公」及「福德婆」，神像受火警影響，面部有油漆脫落，木頭有破損，已委託師傅修復，負責人希望重建工程於3個月內完成。

溫提到古廟由一個家族營運，廟主曾分享道，逾百年前因太平山區鼠疫，請來福德老爺坐鎮，以佑安寧；他認為古廟見證城市變化，具有價值，故不宜被「博物館化」，而是應繼續開放予信眾拜祭。若干年前其中一尊神像被偷往轉售，其後請回，自此加上鐵閘，逢誕期始開閘。溫呼籲市民慎防火警，例如不在廟宇附近燒衣紙。

昔土地誕香火鼎盛 有搶花炮

香港歷史博物館名譽顧問鄭寶鴻稱，本港1894年爆發鼠疫，太平山區為重災區，當時大量房屋被拆，附近不少廟宇在疫後建設，「好可能啲人於街角建造福德宮」。他又提到福德宮供奉「土地」，因此以往土地誕非常熱鬧，多人聚集，亦有搶花炮活動。他認為廟宇有一段歷史，對被燒毁感到可惜。

發展局回覆稱，該福德宮並非獲評級或有待評級項目，公眾可向古蹟辦建議可能具文物價值的新項目，古蹟辦會研究其文物價值，以考慮是否適合納入「須進行評級的新項目」名單。

相關字詞﹕福德宮

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