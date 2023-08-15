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港聞

港聞二

川盼加強兩地文創交流 港面向國際 演員冀傳揚川劇

【明報專訊】本港近年銳意推動文化創意產業發展。四川省文化和旅遊廳國際交流與合作處（港澳台辦）主任蔡凌雲昨日接受本報訪問時表示，香港定位為中外文化交流中心，是其他城市所沒有，四川省文化和旅遊廳將與香港貿發局促進雙方在文創產業的交流。曾於6月到訪本港並演出經典川劇的演員認為，本港表演舞台面向國際，有助宣揚川劇。

演員曾訪港與粵劇前輩交流 稱有助學習

蔡凌雲昨日在四川會見香港傳媒團，她接受訪問時表示，香港具有國際營銷技巧，而且獲賦予中外文化交流中心定位，屬本港獨有，她認為可透過本港向國際宣傳四川文化。她又表示，四川有動漫基地，亦有不同手作，盼能加強四川與香港兩地之間的文化交流，例如文創產業的人才交流等。

本港與四川文化交流不斷，四川省川劇院早前獲邀請參與本港康文署主辦的「中國戲曲節」，於今年6月底在高山劇場演出兩齣經典川劇和折子戲專場，包括《白蛇傳》、《和親記》等劇目，並展現變臉、椅子功、水袖功及川劇絕技「提假人」等技巧。當時曾到香港演出的23歲年輕演員王子豪，昨日受訪時形容，香港文化底蘊深厚，其中粵劇歷史比川劇更悠久，訪港期間曾與粵劇前輩交流，認為有助學習。他又說，香港舞台面向國際，而且觀眾十分熱情，認為能夠將川劇藝術「傳播出去」。

川劇被列為國家級非物質文化遺產，起源於清朝，集崑腔、高腔、胡琴、彈戲、燈戲5種聲腔，亦結合四川的語言特色。

相關字詞﹕貿發局 四川 文創產業 川劇

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