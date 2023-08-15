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靈活行開車前15分鐘可改票 記者實測花30秒 議員冀做到「高鐵地鐵化」

【明報專訊】港鐵昨起為香港西九龍站往返深圳福田站的高鐵乘客推出「靈活行」。本報記者昨午使用「靈活行」更改車票，過程順利，其中以手機應用程式（App）改票過程僅花約30秒。雖然乘客可在錯過班次1小時內更改行程，但須注意更改班次時，不可與選定班次的開車時間相隔少於15分鐘，否則只能選擇較後班次。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指「靈活行」屬試驗性質，冀未來做到「高鐵地鐵化」。

目前高鐵設「一般改票」安排，可更改一次車票，香港出發列車開車前45分鐘截止，內地出發列車則30分鐘前截止。新設立「靈活行」可在原定班次開出前45分鐘至開車後1小時內，免費改乘同日車次最多3次。不過，如之前未曾更改車票或未過「一般改票」截止時間，要先用「一般改票」更改行程。

記者前日在應用程式「12306」購買兩張昨午2時04分前往福田站的「二等座」車票，其後在昨早11時10分打算以「一般改票」形式，將乘車時間改為早上11時24分的班次，程式系統提醒所選擇的班次距開車時間「很近了」，指進站需約25分鐘，確保有足夠時間辦理安全檢查等手續。系統其後再指互聯網售票已暫停，記者遂改選下午12時21分才成功改票。

西九龍站職員解釋，售票服務會在列車開出前15分鐘暫停，如乘客非乘該班次列車不可，則要在列車開出前15分完成改票手續。

自助通道開車前30分鐘禁用

記者再於下午12時25分，即錯過已更改的班次後，即場在西九龍站B1層的票務機用「靈活行」，成功將其中一人車票班次改至下午12時55分出發的班次，全程約1分鐘。不過，記者4分鐘後用自助通道入閘時，則顯示「驗票失敗，已過進站時間」，職員解釋自助通道會在列車開出前30分鐘禁用；記者其後按指示從人手通道順利入閘。

至於另一未用「靈活行」的記者嘗試入閘後才改班次，在自助通道同樣被拒進入，使用人手通道時職員指「你班車21分（開出）喎」，着記者先更改班次；記者其後立即透過應用程式，成功更改車票班次至下午12時55分，隨後便可入閘。記者從西九龍站B1層入閘到列車過程約15分鐘，車內乘客不多，列車亦廣播提醒「企位」乘客須留在指定車廂，不可擅自走到其他車廂。

陳恒鑌：昨早50多宗更改

陳恒鑌昨午到西九龍站觀察，引述港鐵職員指上午已有約50多宗「靈活行」更改。他指如能做到「高鐵地鐵化」，可將高鐵作用完全發揮，希望用半年時間試驗並檢討後，將「靈活行」擴展至其他站，如廣州沿線站，便利市民出入。

港鐵回覆查詢稱西九龍站已就「靈活行」加強車站指示及資訊發放，並於車站設立諮詢櫃位及加派人手協助乘客，整體運作暢順有序。港鐵稱會密切留意「靈活行」實施後的運作情况，並與內地鐵路單位緊密聯繫，尋求更多便利乘客措施。

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