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港聞

港聞二

居所檢弓箭電槍伸縮棍 裝修工稱女兒所有

【明報專訊】六旬裝修工人2021年涉在居所管有69支箭、電槍、8支伸縮棍等，他否認管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪、無牌管有無線電通訊器具及無牌管有槍械共3罪，案件昨在區域法院開審。控方指，被告警誡下表示某男子某天在其女兒知情下，於單位放下至少一個行李箱，他將箱收入女兒房中，此後便無清走，警方檢獲的武器應屬於女兒。暫委法官黃士翔裁定案件表證成立。

同案被告藏爆炸品

檢涉事單位大門鎖匙

被告張煜球（案發時62歲）否認3罪所指涉的物品，皆於2021年2月8日在粉嶺聯捷街1號榮福中心6座一個單位內搜獲。同案被告黃智榮早前承認管有爆炸品罪，判囚40個月。

控方開案陳辭指，警方案發當日監視黃，見他背着背囊進入涉案單位，隨後帶同一個行李箱離開，警方於附近行人路截停他，發現行李箱內有9包粉末、約1260克煙花棒、約127克爆竹、3套無線電遙控連電池及兩個電子磅，經檢驗後證實該9包粉末為化學品，而行李箱的物品可用作製造爆炸品。

警方從黃身上發現多條鎖匙，其中一條可打開單位木門。警方同日登門蒐證，張煜球開啟單位鐵閘及木門，在房內檢獲8支伸縮棍、5組弓、兩套無線電收發器及兩個電擊器件，另有護臂套裝、戰術背心、69支箭、45個箭頭等。

裝修工稱從未看過涉案物品

被告警誡下稱，他與女兒居住於案發單位，女兒在2020年離港赴台灣念書，其後稱有人會在單位放下或拿走一些物品。一名男子某天在單位放下至少一個行李箱，被告將它收入女兒房中，一直沒清走內裏物品，估計搜獲的物品屬於女兒。被告又稱，女兒友人另一天再上門進入房間，但不知對方在做什麼，被告稱從未看過涉案物品。審訊今續，被告將決定是否自辯。

【案件編號：DCCC 891/21】

相關字詞﹕無牌管有槍械 無牌管有無線電通訊器具罪 管有攻擊性武器

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