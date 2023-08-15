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港聞

港聞二

警租兩水上電單車 淺灘救援

【明報專訊】不少市民趁暑假出海玩樂，水上活動意外頻生，水警總區今日起於水警東分區、即包括西貢水域一帶，試行利用兩艘水上電單車執行搜救任務。該款水上電單車時速最快約50海里，沒有螺旋槳配置，可輕易進入淺水區、沙灘及擠擁地區，以提升海上救援能力。

水警總區租用的兩艘YAMAHA水上電單車，長3.58米、寬1.27米、高1.23米。水警東分區行動支援小隊主管黃耀邦稱，其時速最快約50海里，能快速到達淺灘或擁擠的船隻停泊區，彌補大型船未能進入該區域的限制。

水上電單車限載3人，包括兩名水警及一名傷者；頭艙會放置止血帶、救生繩等簡單裝備，尾部則安裝一塊救生浮板，每次出動救援時都會配合一艘支援艇或大型船。

首階段服務西貢一帶

水警昨在西貢示範使用水上電單車救援，當接到求助後，便會以無人機偵測及定位墮海者，水上電單車及支援船駛到傷者附近後，由一名水警控制水上電單車，另一水警則負責將傷者移動至救生浮板，再轉移到支援船上急救。不過，由於水上電單車未配備航行燈，因此只適用於日間搜救。

水警東分區助理指揮官曾潔盈稱，不少市民會到西貢水上活動，西貢亦較多無人灘及淺灘，過去曾接獲市民游船河遇溺的個案，因此首階段服務會集中於西貢一帶。曾潔盈稱，水警東分區去年共接獲76宗海上意外相關報案，救助167人，有8宗死亡；今年首7個月共接獲65宗報案，救助82人，亦有8宗死亡，包括5宗於游船河期間遇溺死亡。她呼籲市民出海前應做好準備，留意天氣，市民玩獨木舟前應接受訓練，若遇上惡劣天氣便要盡快離開水面，返回安全地方。

黃耀邦稱，水警東分區現有16名人員合資格駕駛水上電單車，他們執行任務時會佩戴頭盔、穿上潛水衣物及一件助浮衣，協助於水中活動。水上電單車試行計劃暫將試行至今年11月，會於開展下一階段前檢討。

相關字詞﹕水上電單車 西貢 水警

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