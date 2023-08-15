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港聞

港聞二

航空界輸勞首輪審批 地勤最多 28間公司獲批2841個 佔上限45%

【明報專訊】特區政府推出運輸業輸入勞工計劃，其中航空業配額上限為6300人。運輸及物流局昨公布，航空業輸入勞工計劃首輪申請的審批工作已完成，有28間公司共2841個配額獲批，佔計劃配額上限的45%。獲批配額最多的工種為地勤人員，批出719個配額，其次是機坪服務員和飛機維修技工。有少數申請則因不符合計劃基本要求而未能全數獲批。

計劃首輪申請期為今年7月17日至30日，有29間合資格公司申請共2889個輸入勞工配額，涵蓋計劃下10個工種，再經運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組審批。運輸及物流局昨日公布，有28間公司共2841個配額獲批，獲批配額最多的工種為地勤人員（見表），佔719個配額，其次是機坪服務員及飛機維修技工或技術員，分別獲批445個和390個。最少為獲批30個配額的飛機拖車司機。

少數申請不符基本要求被拒

運輸及物流局指出，有少數申請不符合其中一項計劃基本要求而未能全數獲批，基本要求包括擬申請的配額數目必須合乎全職本地員工與輸入勞工比例要求、申請人必須曾就申請配額的職位於本地招聘等。另外，有一宗申請因擬提供的工資低於該工種的工資中位數而未獲批准。

運輸及物流局發言人表示，期望輸入勞工盡快到港接受培訓及投入工作，以紓緩航空業人手嚴重短缺的問題，並支持行業持續復蘇，當局和機管局會繼續就計劃相關事宜聽取小組意見，密切監察實施，當局會適時公布計劃下第二輪申請詳情。

小巴客車申輸入1600司機

公共小巴或客車行業方面，運輸及物流局稱收到118名客運營業證持證人、共輸入1601名司機的申請。本地客車有32宗申請共689個司機；公共小巴有68宗申請共547個司機；跨境直通巴士則有18宗申請共365個司機，局方預計審批工作9月下旬完成。

相關字詞﹕輸入勞工 航空業

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