9．29金鐘暴動案 首用大型法庭處理

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」，近百人被控於金鐘參與暴動，當中23人被控暴動等罪，案件昨在區域法院審理，司法機構首度使用位於灣仔法院大樓的新大型法庭處理。涉案其中21名被告承認暴動罪，還押至10月9日判刑。餘下兩名不認罪被告，法官稱毋須再佔用大型法庭，將兩人的審訊移師至一般法庭於今日續審。
翻查資料，司法機構於2021年計劃興建灣仔法院大樓的新大型法庭時，預計可容納50名被告、100名法律代表，以及100名家屬、傳媒代表或公眾，主要用作應付涉及眾多被告人的社會事件相關和其他案件，以及補足西九龍法院大樓的大型法庭。
本案23名被告包括19男4女，案發時年齡介乎17歲至39歲，其中21人承認暴動罪，當中姜啓泓另承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及管有兩支雷射筆。餘下兩名被告鄧家樂和樊耀淦則否認暴動罪而須受審。
案情稱，當日遊行沒有獲得警方發出不反對通知書，遊行路線由銅鑼灣至金鐘政府總部外。下午3時半，示威者開始佔據政府總部附近的金鐘道及夏慤部分路段，築起路障及與警方對峙，警方配合水炮車及催淚煙試圖驅趕示威者。下午約5時半，警方在金鐘道一帶當場截獲21名被告。
【案件編號：DCCC 113、116/21】