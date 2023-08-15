視藝女生認暴動 講師稱作品真誠反省

與母相依為命 品學兼優

被告楊麗樺案發時17歲，她承認於2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界參與暴動。同案葉嘉朗、歐榮峰、傅之林、鄭學洺、潘琬瑩及黎柏言亦認罪，楊耀、羅翔駿及吳雅芝則否認控罪受審。認罪被告將於本周四判刑。

辯方求情稱，雖然被告開審後才認罪，惟法庭仍可看見她有一定悔意，例如被警方截停時態度合作、警誡會面中坦承戴黑色口罩現身。辯方透露被告5歲喪父，與母相依為命，15歲起做兼職幫補家計，決定認罪對她而言並非容易的決定，意味即將要與母親分離一段時間，冀可給予五分之一減刑。

辯方稱被告一直品學兼優，常參與不同類型義工服務，亦曾獲地區傑出學生獎，雖然因案件影響學業成績，最終憑努力考入浸大視覺藝術系，更被納入院長嘉許名單。大學教師撰寫的求情信稱，被告創作的作品表現出真誠不俗套的反省，亦富教育意義。

【案件編號：DCCC 771/20】

（反修例風暴）