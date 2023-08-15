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大灣區GBA新聞：粵上半年GDP升5% 略遜全國 深圳6.3%灣區居首 東莞1.5%包尾

【明報專訊】廣東省及省內21個城市日前先後公布上半年經濟數據。全省上半年GDP增速按年升5%，略低於全國增速5.5%。大灣區內地9個城市當中，大部分GDP增速於約5%水平，深圳以6.3%領跑，東莞則表現低迷，上半年GDP僅增1.5%，全省倒數第一。

明報記者 陳子凌

全省零售增7.4% 出口升3.6%

雖然今年上半年廣東省經濟復蘇比較明顯，但與另外三大經濟強省浙江、江蘇及山東的6%以上增速相比則較差。從構成經濟增長的「三駕馬車（投資、消費及出口）」來看的話，上半年廣東省固定資產投資按年增4.4%；消費表現最好，社會消費品零售總額年增7.4%，但出口只有3.6%增幅；此外規模以上工業增加值亦按年只增2.5%，作為一個工業大省和外貿大省，工業和外貿增長表現都比較一般，有待進一步恢復。

深製造業投資大漲 莞外貿弱

各城市方面，深圳今年上半年GDP年增6.3%至16,297.6億元（人民幣，下同），較去年同期增加1280.69億元，是廣東省唯一半年GDP增量超過1000億元的城市，更佔了上半年廣東省GDP增量近38%，是支撐廣東省上半年經濟的關鍵，深圳6.3%的增速也僅次於揭陽市的7.6%，排全省第二。整體而言，投資在今年上半年對深圳經濟發揮重要作用，固定資產投資年升13.1%，其中製造業投資增長54.2%，高技術製造業投資增長56.3%。此外，出口和消費也有雙位數的增幅。

另一方面，2021年晉升全國第15個GDP超萬億元、人口超千萬的「雙萬城市」東莞，延續了去年下半年經濟復蘇疲弱的情况，上半年GDP增速僅1.5%，為全省最低。東莞的經濟低迷主要來自工業生產持續受壓，外貿訂單不足，上半年東莞規模以上工業增加值按年下降5.9%，消費市場的恢復也非常疲軟，社會消費品零售總額只有3.5%增幅；出口也低迷，年跌9.4%。

從主導產業來看，上半年東莞的電腦、通訊和其他電子設備製造業增加值下降4.9%，電氣機械和器材製造業下降7.4%。東莞的外貿困境也引起省政府的重視，上月25日，廣東省政府親自到東莞調研並召開座談會，提出東莞要舉全市之力穩住工業基本盤，加快發展高端裝備製造產業，着力推動傳統產業改造升級，並明確要省市聯動，再研究推出一批穩外貿措施。

佛山工業增加值升幅居首

不像東莞的困局，佛山規模以上工業增加值上半年大增7.2%，增速全省第一；支柱產業如橡膠和塑料製品業、電氣機械和器材製造業、化學原料和化學製品製造業的增加值均有10%以上增幅，專用設備製造業增加值更年增21.3%。

相關字詞﹕經濟數據 廣東GDP 大灣區

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