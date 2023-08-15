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港聞

港聞二

疫後家庭快樂未顯升 調查機構憂家校過重學業

【明報專訊】新冠疫情致「困獸鬥」影響親子關係，疫情過去後家庭關係亦未見明顯改善。一項有關疫後親子關係及精神健康狀况的調查發現，親子關係評分疫後平均分3.63（5分滿分），15.68%家長認為與子女關係不及格，而家庭快樂指數疫後平均分為3.65分，對比疫情期間僅升0.03分。調查機構擔心，家長及學校在復常後太着重追趕學業，忽略學生精神健康。

倡設專組評估學生精神健康

香港家庭教育學院上月中至本月初以電話訪問1033名中、小學及幼稚園家長，82.48%認為子女疫情期間曾情緒低落、抑鬱或絕望；84.8%認為子女在疫情停課期間曾沒有動力（見表）。家長亦認為疫情對子女產生負面影響，包括社交能力（93.4%）、學習進度（92.2%）。

香港家庭教育學院總監、立法會議員狄志遠稱，調查結果可見，香港親子關係與家庭快樂指數對比疫情時未明顯改善，情况不理想，擔心家長及學校在復常後太着重追趕學業，忽略子女精神健康。他又認為，若子女長時間陷入情緒困擾，未來會更難治理情緒問題的後遺症，應及早介入並調整子女心態，建議政府設立關注學生精神健康專責小組，評估及跟進學生及家長的精神健康狀况，亦應加強公眾教育，使市民清楚如何管理情緒健康。

香港家庭教育學院副主席余榮輝認為，疫情復常僅半年，可能要較長時間才可見到家庭關係有明顯改善，建議家長多聆聽子女擔憂，避免因為追趕學業進度而向子女施加太大壓力；又建議家長盡量幫助子女適應疫後環境轉變，因部分幼兒可能未習慣脫下口罩上實體課，家長應幫助他們重新學習在現實中與別人相處；學校亦應組織身心健康工作坊，幫助學生及家長認識情緒健康及減輕壓力。

相關字詞﹕家庭 家長 精神健康 新冠疫情

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