港島東測50三無廈 半數有即時危險

即時危險25幢交政府跟進

根據學會快測報告，首批選擇的50幢舊樓中，發現25幢有即時危險，分別出現8類情况，例如混凝土剝落、水漬或鏽漬、生鏽鋼筋外露、混凝土表面隆起、批盪或飾面磚剝落、樓宇結構構件出現裂縫、「表面隆，內裏中空」，以及角位出現斜狀裂縫。

香港驗樓師學會創會會長余力生表示，樓宇只要出現以上情况，均屬於有「即時危險」。余力生解釋，團隊利用「外牆快速紅外線檢測」（RITS）技術和專業軟件，對大廈進行詳細的紅外線照片分析，識別出樓宇結構中疑似出現問題的位置。

梁熙認為，按「樓宇更新大行動2.0」的既定程序，如樓宇被分批到第五個批次，有可能需輪候6至7年才完成維修，屆時樓宇結構已急轉直下。梁熙建議政府增加審批人員，將進度由5年提速至兩年，減低意外風險。

梁熙倡助新申資助大廈驗身

梁熙又建議，政府應在業主申請資助後立即為大廈「驗身」，市建局再按「驗身報告」情况決定各批次的緩急先後，除了可更準確反映風險情况，如「驗身報告」發現該幢樓宇有即時危險，當局應容許就該單一項目豁免冗長的招標流程，讓有關大廈可以馬上緊急維修，並資助有關緊急維修費用。