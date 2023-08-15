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港聞二

迪士尼酒店暑期近滿 今年客量「審慎樂觀」

【明報專訊】本港旅遊業逐步復蘇，香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添稱，疫後首個暑假期間園區內3間酒店的訂房率逾九成，不過現時機場客運量尚未回復至疫前，對今年入場人數持「審慎樂觀」（Optimistic but cautious）態度。為迎接愈來愈多旅客、應付未來人手需求，以及今年11月新園區開幕，他說樂園目標今年第三季增聘500人，以本地員工為主。

稱酒店業爭才 房務員最難請

施保添表示，由於本港失業率低，加上本港酒店業逐漸開始增聘人手，酒店業競爭變大，招聘面對一定困難，當中房務員屬最難招聘的職位。施說樂園會提供更多福利予員工以增強競爭力，舉例樂園今年暑假首設營運實習生一職，現已聘請共60人，待遇與全職員工看齊；亦首次將僱員最低年齡下調至16歲，以聘請有意在樂園工作的在學暑期工，不過現時獲聘的暑期工須為現職員工推薦的親屬或朋友。

政府擬今年第三季推出補充勞工優化計劃，容許接待員等26個非技術或低技術工種可輸入外勞兩年，施保添說樂園以聘請本地員工為主，只有表演者等特定員工才會從外地聘請。

目標今季增聘500人 本地為主

樂園今年已舉辦多次招聘日，據了解，樂園首季已招聘600人，園內3間酒店亦於第二季招聘約400人，主要是房務員、前台接待員、餐廳款待員及廚師。施保添表示，樂園下周四及五（24和25日）將再辦招聘日，主要聘請預計今年11月開幕的新園區「魔雪奇緣世界」員工。

旅發局日前公布，今年首7個月共近1650萬人次訪港，其中內地客已達疫前約七成。施保添說，各地旅客於疫後首個暑假陸續到訪樂園，園區內3間酒店訂房率逾九成，消費力亦有增長。他舉例，旅客願花錢購買俗稱「快證」的迪士尼尊享卡、迪士尼配飾等商品，並在園區用膳。

相關字詞﹕旅客 迪士尼樂園 迪士尼 旅遊業

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