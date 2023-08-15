公帑資助內地交流團復辦 設4路線 涵滬湘鄂閩供中三至中六 行程增國安學習

教局籲鼓勵未北上交流者參加

教育局所辦各類學生內地交流計劃，預算開支1.15億，每年料有約10萬個交流名額。局方昨向校長致通函稱，學生可自願參與「同行萬里」，而「學校應積極鼓勵以往未曾參加內地交流計劃的學生參加」，特別是中三生。

上海團訪中共首次大會紀念館

「同行萬里」4條路線皆會到訪當地名勝古蹟、著名地標，扣連高中公民與社會發展科、中史、地理等課程。上海團或到訪中國共產黨第一次全國代表大會紀念館，讓學生了解國家重要歷史事件、政治演變等，明白維護國家安全的重要；湖北團則訪三峽大壩，以了解三峽水利工程規模及長江截流歷程後，認同維護資源安全的必要（見表）。

教育局將向參與計劃的師生資助七成團費，其餘三成須自行繳費。根據通函，資助後團費由678元至1335元不等，每10名報名學生中有一人可申請全額資助，申請者須正領綜援、半額或全額學校書簿津貼，以及無就這次活動接受其他資助。若學校須為更多學生申請全額資助，可於申請表簡述原因，交由教育局跟進處理。

4個行程由3間機構承辦，分別為華暢東方文化國際交流有限公司、香港青少年教育交流中心有限公司及和富社會企業有限公司。教育局昨回覆，招標時將同時考慮質素如創新建議和價格等因素，不一定價高者得。

校長稱主力中三四 料反應佳

直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安表示，由於中五生須完成公民科內地考察、中六生須備戰文憑試，將主要安排中三及中四級學生參與「同行萬里」，估計學生反應熱烈。他又稱，學校將為選修歷史、中史的學生安排到訪古蹟，了解歷史文化；為選修科學相關科目學生安排到訪水利設施等，希望配合課程，為學生安排最適合行程。

陳狄安又稱，各內地交流計劃已逐漸復辦，或需以較長時間重新了解疫後變化，不過校內教師大多在疫情前已有籌辦交流團的經驗，相信不難應付。