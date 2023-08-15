公帑資助內地交流團復辦 設4路線 涵滬湘鄂閩供中三至中六 行程增國安學習

【明報專訊】去年《施政報告》訂立指標，目標所有公帑資助學校學生，中小學分別最少參與一次獲資助的內地交流。其中因新冠疫情停辦3年、教育局籌辦及資助的「同行萬里」計劃，9月新學年復辦。局方昨公布詳情，4條路線分別涵蓋上海、湖南、湖北及福建，供中三至中六生參與，比較疫情前9條路線，增設不少以國家安全為學習重點的行程，如上海團可到訪中國共產黨第一次全國代表大會紀念館，以讓學生明白維護國安的重要。
教局籲鼓勵未北上交流者參加
教育局所辦各類學生內地交流計劃，預算開支1.15億，每年料有約10萬個交流名額。局方昨向校長致通函稱，學生可自願參與「同行萬里」，而「學校應積極鼓勵以往未曾參加內地交流計劃的學生參加」，特別是中三生。
上海團訪中共首次大會紀念館
「同行萬里」4條路線皆會到訪當地名勝古蹟、著名地標，扣連高中公民與社會發展科、中史、地理等課程。上海團或到訪中國共產黨第一次全國代表大會紀念館，讓學生了解國家重要歷史事件、政治演變等，明白維護國家安全的重要；湖北團則訪三峽大壩，以了解三峽水利工程規模及長江截流歷程後，認同維護資源安全的必要（見表）。
教育局將向參與計劃的師生資助七成團費，其餘三成須自行繳費。根據通函，資助後團費由678元至1335元不等，每10名報名學生中有一人可申請全額資助，申請者須正領綜援、半額或全額學校書簿津貼，以及無就這次活動接受其他資助。若學校須為更多學生申請全額資助，可於申請表簡述原因，交由教育局跟進處理。
4個行程由3間機構承辦，分別為華暢東方文化國際交流有限公司、香港青少年教育交流中心有限公司及和富社會企業有限公司。教育局昨回覆，招標時將同時考慮質素如創新建議和價格等因素，不一定價高者得。
校長稱主力中三四 料反應佳
直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安表示，由於中五生須完成公民科內地考察、中六生須備戰文憑試，將主要安排中三及中四級學生參與「同行萬里」，估計學生反應熱烈。他又稱，學校將為選修歷史、中史的學生安排到訪古蹟，了解歷史文化；為選修科學相關科目學生安排到訪水利設施等，希望配合課程，為學生安排最適合行程。
陳狄安又稱，各內地交流計劃已逐漸復辦，或需以較長時間重新了解疫後變化，不過校內教師大多在疫情前已有籌辦交流團的經驗，相信不難應付。