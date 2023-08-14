日教授料經濟影響非常小 內地民情本質似「毒餃」事件

稱水產出口陸港佔總出口低

丸川知雄在東京大學社會科學研究所擔任比較現代社會部門教授，研究中國經濟及中日經濟關係。他指以2022年計，水產（包括新鮮、冷凍、乾製和加工）分別僅佔日本對中國內地和香港總出口的0.5%和1%，故即使內地和香港禁止日本的全部魚類進口，對日本經濟的直接影響也是非常小，「在這情况下，日本漁業界可以和將會轉移對華出口到其他市場，包括本土市場」。

談到排核水引發的日本食安爭議，丸川認為跟2008年中國製毒水餃案的情况相似。當年1月，兩個日本家庭食用由河北省「天洋食品」製造的進口冷凍手工水餃後不適，警方調查發現餃子含高濃度的殺蟲劑「甲胺磷」（內地當局後來確認肇因是一名臨時工投毒），丸川憶述事發後日本各地超市立即把所有「中國製造」食物下架，以免顧客抨擊，與此同時中餐廳營業額也大跌，他看過有東京中餐廳在店門貼告示，強調「沒有使用任何來自中國的食材」。

「倘日人今感不公對待

正是2008年抵制情况」

丸川認為，當時很多日本民眾其實也明白無理由完全限制中國食品進口，但個別民眾對中國的牴觸情緒導致小事化大，「倘若有些日本人現在說日本魚類（出口）受到中國政府和民眾不公對待，我會說這正是日本民眾2008年如何抵制中國食品的情况」。不過他提醒，日本海關當年只加強對內地進口食品的定期檢驗。

丸川稱看到有報道指內地高級壽司店正面臨顧客減少和進口日本魚類變難的困境，指是次爭端的「有形損害」也許僅此而已，但即使是該個案的壽司店，仍可在店面貼告示說明不會用日本進口魚類，以求置身事外。

（福島核污水．特稿）