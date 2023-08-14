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港聞二

排核水反彈大 學者：華爭外交主動 張望：爭議非新事 料京就台灣、半導體問題反制日本

【明報專訊】日本媒體報道，日本政府最快本月底排放福島第一核電站核污水。事件引起日本國內及鄰國關注，本報記者訪問在日學者，從中日的外交角度層面理解事件對兩地關係的影響，學者預料事件會加深兩國猜疑和對立。

明報記者 洪明超

福島核污水排放計劃引起日本與周邊國家爭議，官方反應中以中國最激烈。中國外交部上下多次批評日本「一意孤行」，日本則不滿日方強調符合安全標準的「ALPS處理水」被中方稱為「核污水」。研究中日關係和日本外交的日本早稻田大學國際教養學部准教授張望（圖）向本報表示，是次爭議是「中國對日外交意圖掌握主動權的一次輿論攻勢」，將成中日關係新焦點，預計會加深兩國互相猜疑和對立。

張：華疑日與IAEA勾結

日感華詆譭公信力

張望解釋，有關核污水排放問題自2011年以來一直存在，今夏突成焦點，相信是北京為反制日本在台灣問題、對華半導體出口限制和東亞安全問題上對中國形成的挑戰。他說：「具體來說，北京認為日方在核污水問題的解釋不可信，且懷疑日方和國際原子能機構（IAEA）之間存在秘密勾結。日方則認為在台海局勢不穩的情况下，中方糾纏在這一問題有政治目的，是政治利用核污水事件詆譭日本的國際公信力。」

IAEA上月4日發表「福島第一核電站ALPS處理水全面安全評估報告」，稱日方排海方案的「放射性影響『微不足道』」。中國同日有駐日使館（網站聲明）、駐日大使（東京記者會）、北京外交部（例行記者會）接連反覆闡述立場，既指IAEA報告不能成為排海「通行證」，又對IAEA的評估資格置疑。

同月14日，中共中央外辦主任王毅和日本外相林芳正在雅加達正面交鋒，根據中方新聞稿，王毅強調核事故污染水排海在全球無先例無共同標準，「這既是一個科學問題，也是一個態度問題」；據《朝日新聞》報道，林芳正稱反對中方將排海「政治化」。

日官方質疑華核站安全

前官員指爭半導體談判籌碼

日本官方亦反過來質疑中國境內核電站廢水排海的安全性。經產省的宣傳資料稱，有內地核電站一年對外排放的放射性物質氚，是福島排放的約6.5倍。執政自民黨前幹事長甘利明早前在富士電視台訪問節目也稱，福島排放遠比中國排放核廢水安全，暗示只有中方「沒資格指摘日本」，節目主持、前大阪府知事橋下徹更質疑中方禁止日本食品跟水產安全無關，背後是針對日本擬限制對華出口半導體爭取談判籌碼。

（福島核污水．特稿）

相關字詞﹕福島核污水系列 ALPS處理水 福島核污水 福島核污水排放 核污水 中日關係

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