明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新居屋11萬申請 少去年逾半

【明報專訊】以六二折推售的新一期居屋今日（14日）晚上7時截止申請，房委會截至上周五（11日）下午5時收到10.91萬份申請，超額申請10.9倍，不但遠低於去年的逾25萬份申請，亦是2014年推出首批新居屋以來最低；另外房委會收到5.9萬份「白居二」申請。

白居二近6萬份申請

「居屋2023」共提供9154個單位，包括觀塘、啟德、元朗及屯門6個項目，以市價六二折發售，售價由149萬至494萬元不等，上月31日起接受申請，今日截止，房委會稱截至上周五收到10.91萬份申請。首批新居屋自2014年推售，居屋2023是第八批新居屋，翻查近年資料，若以申請總數計算，自2018年以來，申請數字均在20萬份以上，2019年收到30.6萬份，是近年最多。

招國偉：或因缺矚目新盤

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，居屋2018年起轉用新定價機制後，每期申請均多於20萬份，惟預料今期達到20萬份申請的機會不大，有可能是轉用新定價機制後最少申請的一次，相信與多個因素有關，包括今期居屋6個項目中只有啟德項目較矚目，加上近期私樓新盤減價，亦影響申請意欲。不過他認為今期超額申請比例較低，競爭較小，對申請者是好事，但提醒申請者要考慮負擔能力。

相關字詞﹕居屋申請

上 / 下一篇新聞

文學、創作雙年獎 提名評審「完善中」 康署：料年內完成 前評審籲主辦單位勿過慮
文學、創作雙年獎 提名評審「完善中」 康署：料年內完成 前評審籲主辦單位勿過慮
大專生續辦青年文學獎 不改章程「還創作者空間」
大專生續辦青年文學獎 不改章程「還創作者空間」
保復蘇活力 陳茂波：短期內要搞旺夜市
保復蘇活力 陳茂波：短期內要搞旺夜市
確診需時惡化快 漸凍人盼專科支援 65%屬嚴重殘疾難自理 半數診斷後剩9月命
確診需時惡化快 漸凍人盼專科支援 65%屬嚴重殘疾難自理 半數診斷後剩9月命
四肢漸萎說話難 仍任義工鼓勵同路人
四肢漸萎說話難 仍任義工鼓勵同路人
的士郵輪碼頭接客 姚柏良倡准收附加費
的士郵輪碼頭接客 姚柏良倡准收附加費
調查指八成基層憂輸勞礙就業 社協倡提高門檻
調查指八成基層憂輸勞礙就業 社協倡提高門檻
打擊的士拒載濫收費 警發10傳票拘兩司機
打擊的士拒載濫收費 警發10傳票拘兩司機
新蒲崗舊樓批盪墜行人路 北角住宅停車場同日塌石屎 損私家車
新蒲崗舊樓批盪墜行人路 北角住宅停車場同日塌石屎 損私家車
煥然懿居首置盤作試點 預防性維修延樓宇壽命
煥然懿居首置盤作試點 預防性維修延樓宇壽命
深水埗奪命火 男傷者仍危殆 消防派單張教街坊逃生須知
深水埗奪命火 男傷者仍危殆 消防派單張教街坊逃生須知
港鐵外判清潔 工會促惡劣天氣補水
港鐵外判清潔 工會促惡劣天氣補水
書封面封底夾兩公斤可卡因 六旬男旅客控販毒今提堂
書封面封底夾兩公斤可卡因 六旬男旅客控販毒今提堂
排核水反彈大 學者：華爭外交主動 張望：爭議非新事 料京就台灣、半導體問題反制日本
排核水反彈大 學者：華爭外交主動 張望：爭議非新事 料京就台灣、半導體問題反制日本
日教授料經濟影響非常小 內地民情本質似「毒餃」事件
日教授料經濟影響非常小 內地民情本質似「毒餃」事件
港研發水耕貨櫃箱 將首度出口日本
港研發水耕貨櫃箱 將首度出口日本
已研發數款水耕貨櫃箱 包括霧耕型號
已研發數款水耕貨櫃箱 包括霧耕型號
大灣區GBA專題：港青實習復常 駐粵辦樂當引路人 目標9市進入青年視野 灣區可成日後發展選項
大灣區GBA專題：港青實習復常 駐粵辦樂當引路人 目標9市進入青年視野 灣區可成日後發展選項
大灣區GBA專題：招商引才反應熱烈 證港優勢仍明顯
大灣區GBA專題：招商引才反應熱烈 證港優勢仍明顯
大灣區GBA專題：灣區兩個重要詞：「融合」、「互補」
大灣區GBA專題：灣區兩個重要詞：「融合」、「互補」
【Emily】李家超能否參與仍未知 謝展寰今赴美出席APEC
【Emily】李家超能否參與仍未知 謝展寰今赴美出席APEC
【Emily】高鐵今推靈活行 改票只需一分鐘
【Emily】高鐵今推靈活行 改票只需一分鐘
【Emily】國際大學劍擊邀請賽 60劍手聚浸大
【Emily】國際大學劍擊邀請賽 60劍手聚浸大
【Emily】康署資助新興運動 健球總會辦體驗日
【Emily】康署資助新興運動 健球總會辦體驗日
【Emily】分一三五二四六 汽車限行陸頌雄倡仿內地
【Emily】分一三五二四六 汽車限行陸頌雄倡仿內地
【Emily】曾捲疫源風波 中科院石正麗下月在港演講
【Emily】曾捲疫源風波 中科院石正麗下月在港演講