新居屋11萬申請 少去年逾半

白居二近6萬份申請

「居屋2023」共提供9154個單位，包括觀塘、啟德、元朗及屯門6個項目，以市價六二折發售，售價由149萬至494萬元不等，上月31日起接受申請，今日截止，房委會稱截至上周五收到10.91萬份申請。首批新居屋自2014年推售，居屋2023是第八批新居屋，翻查近年資料，若以申請總數計算，自2018年以來，申請數字均在20萬份以上，2019年收到30.6萬份，是近年最多。

招國偉：或因缺矚目新盤

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，居屋2018年起轉用新定價機制後，每期申請均多於20萬份，惟預料今期達到20萬份申請的機會不大，有可能是轉用新定價機制後最少申請的一次，相信與多個因素有關，包括今期居屋6個項目中只有啟德項目較矚目，加上近期私樓新盤減價，亦影響申請意欲。不過他認為今期超額申請比例較低，競爭較小，對申請者是好事，但提醒申請者要考慮負擔能力。