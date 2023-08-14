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煥然懿居首置盤作試點 預防性維修延樓宇壽命

【明報專訊】本港舊區老化問題嚴重，市建局近兩年研究將樓宇設計壽命延長，冀減低未來重建壓力，並會將下月起接受申請的煥然懿居第三座首置項目作為「預防性維修」試點，在毋須修訂圖則下，落實多項強化結構工程，包括增加混凝土強度、提升鋼筋抵抗鏽蝕能力，將樓宇壽命由50年延至70年，甚至更長。市建局工程顧問、港大土木工程系副教授蘇啟亮向本報稱，強化工程成本僅佔總建築成本不足1%，長遠可省大筆維修費，單位亦更保值，應推廣至更多未來落成的樓宇。

增混凝土強度鋼筋抗鏽

市建局行政總監韋志成稱，會總結煥然懿居第三座項目的經驗，研究在大坑西邨首置項目中，由前期規劃及設計應用延長樓宇壽命措施，從優化樓宇的結構佈局、引進可抵禦更強風暴吹襲的建築設計，以至增加混凝土厚度和鋼筋比例等不同方案，更有效提升樓宇結構水平。

韋昨發表網誌稱，本港舊區老化問題非常嚴重，加上社會缺乏土地和財政資源支援舊區更新，單靠重建絕不可能解決問題。他認為，若要延長樓宇壽命，除復修現有樓宇，更需從新樓入手，該局過去兩年研究發現部分50年為設計壽命的樓宇，普遍在樓齡介乎30至40年時已出現石屎剝落，反映現行建築標準有提升空間，該局顧問團隊亦就優化樓宇的建築設計制定了一系列工程方案。

局方採納部分方案，應用於煥然懿居第三座，包括在樓宇天面層採用鍍鋅技術處理的鋼筋，提升抗腐蝕效能、增加石屎的英泥約3%，以及使用高強度石屎，以提升耐久性，令樓宇整體結構更堅固。

稱佔建築成本1%超值

蘇啟亮表示，初步評估應用各項加強樓宇結構措施，涉額外約200萬元，佔整體建築成本1%以下，樓宇壽命則延長約50%，形容「物有所值」應推廣。測量師學會建築政策小組主席何鉅業認為，提升樓宇結構方向是好，但不能忽略定期維修，即使採用更高標準鋼筋或石屎，樓宇仍會日久失修，又指鍍鋅鋼筋一般需預先製造，然後運到工地，有一定限制。

煥然懿居第三座是市建局土瓜灣春田街的重建項目，毗鄰是由兩座住宅大樓組成的馬頭圍道重建項目煥然懿居第1座及第2座；第三座在2020年完成居民和商戶搬遷工作，於21年6月獲政府批地落實發展。

相關字詞﹕煥然懿居第三座 市建局

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