新蒲崗舊樓批盪墜行人路 北角住宅停車場同日塌石屎 損私家車

昨早7時許，新蒲崗爵祿街50至58號威信樓簷篷底有約1米乘0.3米批盪剝落。警方接報到場臨時封鎖大廈對開一段行人路及行車線。因仍有批盪搖搖欲墜，消防員到場使用升降台協助將部分批盪移除。翻查資料，該廈1964年入伙，樓齡59年。本報嘗試透過屋宇署網頁搜尋涉事大廈驗樓或驗窗通知狀况，惟未有紀錄。

未見強檢紀錄 屋署稱沒危險

另外，昨早9時許，北角英皇道560號健威花園停車場3樓有石屎剝落，停泊在下方的七人車頂部輕微凹陷及刮花，車主其後駕車離開。停車場將受影響車位臨時封鎖，工人攀梯，利用工具將剝落位附近的鬆脫石屎移除，部分天花露出鋼筋，地面遺下大量移除與剝落的批盪和石屎。

屋宇署回覆查詢表示，新蒲崗批盪鬆脫剝落事件，經消防協助清除鬆脫批盪後，行人路段已解封，並已要求該大廈業主立案法團代表進一步跟進及修葺，確保公眾安全。另屋宇署派員到健威花園停車場視察，發現3樓天花有數處石屎剝落位置露出鋼筋，面積最大有1米乘1.5米，已要求管理公司暫時圍封受影響的範圍，直至完成維修工程。

屋宇署強調業主有責任確保樓宇安全，適時維修和保養。