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港聞二

調查指八成基層憂輸勞礙就業 社協倡提高門檻

【明報專訊】政府於建造業等行業推出輸入勞工計劃，同時擬今年第三季推出「補充勞工優化計劃」容許僱主為26個非技術或低技術工種申請輸入外勞兩年，社區組織協會一項調查發現，88.4%受訪基層市民因政府輸入外勞而對未來就業情况感到憂慮，74.1%受訪者反對政府透過「補充勞工優化計劃」輸入外勞，當中大部分人認為計劃會衝擊本地非技術及低技術勞工，損害本地勞工就業機會。

六成人憂遭裁員失業

社協昨發布「基層市民對輸入勞工計劃的意見問卷調查報告」，訪問208名基層，84.6%受訪者曾從事補充勞工優化計劃涵蓋的26個職業，包括文員、侍應等。結果顯示，76.5%受訪者認為補充勞工優化計劃不設名額上限不合理；80.8%人擔心輸入外勞後會被僱主壓低工資；62%擔心會被裁員而失業；60.1%擔心僱主缺乏動力改善本地僱員待遇。

社協建議政府提高輸入勞工門檻，例如每間公司外勞與全職本地員工的比例應由現時1:2上調至1:10，即每聘請10名全職本地員工才可輸入一名外勞，亦應將輸入勞工徵款由400元提升至最少600元。

社協副主任施麗珊表示，現時經濟未完全復蘇，仍有本地勞工無工開，政府應先考慮釋放本地勞動力，透過改善託兒服務、長者社區保母計劃等措施，減輕家庭照顧者壓力，鼓勵他們重投勞動市場。

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