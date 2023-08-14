的士郵輪碼頭接客 姚柏良倡准收附加費

姚柏良於無綫節目《講清講楚》表示，疫情前碼頭僅一條小巴及一條巴士路線，的士不駛進碼頭載客亦一直為人詬病，雖然政府上周起提供特別巴士線22R免費前往啟德港鐵站、增設3條免費穿梭巴士線，以及加強的士載客服務等，但他認為旅客對的士這類點對點的交通需求大，建議容許的士收附加費。

稱政府欠長遠規劃 籲改善配套

被問到碼頭營運商是否準備工作不足，他指營運商已經營運碼頭10年，應擔起主導角色，解決郵輪客下船後的交通安排，若未能解決便應向政府反映，尋求協助。他認為營運商、郵輪公司及政府應「經一事長一智」，三方持份者日後應商討如何建立一套溝通及問責機制，及早解決問題。

姚柏良形容整個郵輪碼頭的發展不錯，問題在於發展步伐不一致而出現問題。他強調旅遊要從規劃出發，碼頭亦不是「孤島」，旁邊土地會發展成旅遊中心，包括餐廳、商業、購物及娛樂等設施，當局亦計劃將啟德新發展區發展成文化、體育及旅遊樞紐，應考慮如何完善交通配套，例如集體運輸等。

他說，現時旅遊業發展藍圖已是2017年提出，很多內容需適時更新，希望政府能與業界共同構思如何實現藍圖。他特別提到文化體育及旅遊局是去年新設的政策局，公眾及業界對該局有很大期望，冀局方在很多範疇的定位上能「細心地想」。