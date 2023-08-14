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保復蘇活力 陳茂波：短期內要搞旺夜市

【明報專訊】政府日前修訂今年全年經濟增長預測，由原預計的3.5%至5.5%改為4%至5%。財政司長陳茂波昨日表示，預計下半年私人消費和訪港旅遊業仍是本港主要經濟增長動力，不過內地旅客消費習慣有變，更多年輕遊客來港目的是參與文化、藝術和展覽活動，又或觀賞大型演唱會等，業界要「抓緊機會」，又指短期內要與業界合力把香港的夜市「搞活搞旺」，保持本港復蘇動力。

陳茂波昨在網誌指出，私人消費開支經季節性調整後，第二季比第一季增加3.9%，反映在外圍環境不明朗、利息上升、資產價格受壓等負面因素影響下，消費券、「開心香港」等政策措施支持和旅客人數大增，仍能讓本地私人消費穩步增長。

他舉例，零售總銷貨價值和食肆總收益按年分別升17.6%及24.3%，分別回到2018年同期逾八成半和九成半，反映市民第二季增加境外消費的同時，在港消費亦增長。

旅遊業方面，陳稱有加快趨勢，上月訪港旅客人數約360萬人次，按月上升逾三成。他以早前不少內地和東南亞遊客專程來港參與動漫電玩節為例，認為本港旅遊業要向多元、高增值、可持續的方向發展。他提到吸引高增值旅客尤為重要，今年財政預算案撥款逾2.5億元予旅發局舉辦多項大型旅遊活動，包括下半年的美酒佳餚巡禮、香港單車節、繽紛冬日巡禮。

陳家強籲多做大型會議展覽 吸遠程商務客

財庫局前局長陳家強昨在商台《政好星期天》回應本港經濟表現及預測時稱，經濟預測不及預期，「不止是香港的問題」，而是與大環境有關，包括歐美加息、俄烏戰爭等，導致全球外圍消費減慢，認為本港經濟增長放緩屬周期性。

陳家強又提到，本港旅遊業疫後復蘇需時，而疫情及中美角力令香港形象受損，認為港府要為遠程商務旅客做多些工作，包括做大型會議展覽，「將注意力吸回香港」。

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