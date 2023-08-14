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大專生續辦青年文學獎 不改章程「還創作者空間」

【明報專訊】在兩個「官辦」文學獎前途未明下，現存最悠久的「香港青年文學獎」（青文）今年踏入50載，由一批大專學生舉辦。青文除了延續傳統不分地域接納本地及海外華語作品參賽，近年更新增粵語小說組別。青文現屆及往屆主席受訪時說，希望賽規一切從簡，堅守提供平台鼓勵文學創作。去屆青文主席陳以心說，有感文學上「有人先有燈」，「件事先可以繼續運作落去，50年一直有人去做，青文這盞燈才一直無熄滅」。

舉辦50載 余光中曾任評審

青年文學獎於1972年由港大學生會創辦，其後與中大學生會協辦，其後獨立由各大學生組閣籌辦，除了一年一度徵文比賽，也舉辦文學講座及活動。已故詩人余光中曾任青文評審，而不少中文文學創作獎評審及得主，也先由青文起步。

經歷火紅年代，青文的「文學從生活出發」口號沿用至今，強調關心社會及「不離地」。第45屆青文主席羅浩雲舉例說，小說高級組曾有作品以印尼傭工及「廚房佬」的愛情故事，折射社會族裔及邊緣人的生活困境。

面對《港區國安法》，陳以心稱曾思考是否要檢討比賽章程，但認為要回歸基本步，「參加者寫什麼、評審看到什麼，不是我們控制到」。陳指出，賽規無寫明法律，不代表不用遵守，並說文學有「留白」概念，「有喘息空間才可引人想像和思考」。

現屆青文主席林子慰補充，今年無增刪比賽章程，希望「將空間還給創作者」，並說唯一修改的賽規是增加獎金，以反映「文字有價」。

獲獎者：勿因政治氣候放棄 二戰都有大量文學

曾獲文學雙年獎的作家王璞向本報說，文學需要絕對的自由，尤其小說需百無禁忌，才能讓想像起飛。她同意目前社會環境有些題材話題「說不得」，當然會影響文學創作，寄語「別管環境如何，只問耕耘，別管收穫」。曾獲青文及文學創作獎新詩組大獎的詩人呂永佳說，文學獎得獎往往是創作動力，但提醒「不是說得獎就成為大作家，最後都是看作品本身，不是因為無文學獎，就無人看」。他不認同因政治氣候放棄文學創作，「二戰時都有大量文學產生，用樹皮去寫、手稿收起，都有偉大作品產生。創作人不能以victim（受害人）姿態控訴，反而是反思自己作品，尋找合適方法去書寫」。

相關字詞﹕國安法 青年文學獎 文學獎

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