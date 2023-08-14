文學、創作雙年獎 提名評審「完善中」 康署：料年內完成 前評審籲主辦單位勿過慮

明報記者 林勵

曾擔任兩獎項評審的作家王璞說，創作獎及雙年獎對推動文學創作起很大作用，又憶述以往主辦的公共圖書館非常尊重評審意見，「從不介入評委討論」。同曾獲獎及做評審的藝評人鄭政恆稱即使國安法生效後，大學及文學機構仍續辦文學獎，認為圖書館在現時社會氣氛改變下，「不擔心當下氣氛舉辦創作獎有任何阻礙或挑戰，（主辦單位）毋須過分憂慮」。

香港書獎兩年未辦 港台：今年未有計劃製作

此外，由港台及香港出版總會聯合主辦的「香港書獎」，在2021年舉辦第14屆書獎後暫無下文。本報向港台查詢書獎是擱置或停辦，港台回覆稱今年未有計劃「製作」香港書獎。接近出版總會消息稱，在第14屆書獎後一直未收到港台進一步消息。

創作獎及雙年獎分別於1979年及1991年起舉辦，過去梅花間竹隔年輪流舉行，上次徵文已分別是2020年及2021年。本報去年10月報道，雙年獎新詩組2021年評審選出兩本得獎及候補得獎作品，但遭撤獎，3本詩作在圖書館下架；圖書館於2022年才公布結果，新詩組「從缺」。

本報多次向康文署查詢檢討創作獎及雙年獎，是否與國安法或新詩組撤獎風波有關、會否加入「送審」程序，康文署重申不時檢討各項推廣活動，並於上周的回覆稱預計檢討今年內完成。

目前創作獎及雙年獎均只限持香港身分證作者參與，雙年獎設提名機制，但須提名作者簽署以示同意。綜合曾任評審者消息，評審分初選及決選，參賽作品均會遮蓋參加者姓名，過程中圖書館過去極少干預評審。

前評審：難料參賽作品會否先送審

曾多次任兩獎新詩組評審的詩人胡國賢稱，兩獎需要檢討否由圖書館決定，評審是被動獲邀參與。他說，很難猜測日後會否篩選、或送審後才給評審評斷，但說圖書館過去沒有干預，「交給評審自己傾」，過去也沒什麼大問題。

創作獎散文組前評審潘步釗則說，一般而言公營機構徵文比賽都剔走不符資格作品，但會尊重評審意見，評審決定為最終。他說，寫作作品不能產生法律問題，「個圈畫幾大幾細，要視乎（署方）檢視」。鄭政恆指出，圖書館過去除了檢視參賽資格，不會審查參賽作品，而是交給評審做評審工作；兩獎很有公信力，尤其創作獎對年輕作者是重要肯定，值得繼續辦。

詩詞比賽限題材格律 評審：見不到黃藍

另一邊廂，公共圖書館舉辦、已加入國安條款的詩詞創作比賽續辦至今。評審之一何文匯上月向本報表示，該比賽1991年開始至今均以評審為最終決定，圖書館未曾推翻得獎結果；由於格律及題材有限制，從無預見有國安法問題，「見不到黃的藍的，肯定（參賽者）也寫得好安全，一定不會犯法」。

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