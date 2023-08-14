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港聞二

大灣區GBA專題：招商引才反應熱烈 證港優勢仍明顯

【明報專訊】去年《施政報告》提出成立粵港澳大灣區發展推廣中心，該中心今年4月在駐粵辦內正式設立。駐粵辦主任蘇惠思稱，與駐粵辦服務內地4省（福建、廣東、廣西、海南）不同，大灣區發展推廣中心聚焦大灣區，資源運用進一步集中，可更好支援港人港企，推介大灣區更多機遇，同時亦向內地企業推廣香港。

新設發展推廣中心 聚焦大灣區

「疫情3年後，內地企業反應熱烈，無論是做科技還是做零售，不同行業都對香港有興趣。」蘇惠思強調，香港始終有很多優勢，「無論是國際化營商環境、專業服務團隊、金融融資服務，都是『走出去』的重要平台，對內地企業打開海外市場很有幫助」。她進一步指出，大灣區發展推廣中心亦透過加強與策略伙伴的合作，整合各方資源更有力推廣大灣區，已與貿發局等合作，舉辦一系列研討會、宣講會、考察及展覽等活動。

此外，特區政府去年成立引進重點企業辦公室和人才服務窗口，駐粵辦去年底亦成立招商引才專組，主動接觸目標企業和人才，「一對一」提供一站式諮詢服務介紹香港最新投資政策、人才計劃，目前已接觸140多間企業，召開200多場會議，「無論什麼類型，所有企業只要有興趣，我們都會提供服務」。

根據政府7月公布，截至6月底，各類人才輸入計劃共收到超過10萬份申請，已批出6.1萬份，「雖然已經達標，但我們會繼續工作，因為重要的不是數字，而是人才可以來香港發展、企業可以藉香港『走出去』，這是香港在融入國家發展大局的重要角色」。

相關字詞﹕駐粵辦 大灣區

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