大灣區GBA專題：港青實習復常 駐粵辦樂當引路人 目標9市進入青年視野 灣區可成日後發展選項

明報記者 林迎

「實習是很重要一環，能讓年輕人嘗試不同事物，為日後考慮人生規劃參考。」蘇惠思表示，特區政府正全方位推動青年實習工作，全面通關後，過去因疫情擱置的多項青年實習計劃得以重啟或擴大，涉及不同城市、不同行業，範圍亦不僅限於大灣區，而是遍佈內地及海外（見表）。

青年多只知廣深 他市實習發掘多元

駐粵辦亦不甘後人，蘇惠思說駐粵辦一直致力提供實習崗位，今年共提供13個崗位為歷來最多，這些學生分派到不同團隊實習，「13個人已差不多等於駐粵辦四分之一人手」。據駐粵辦資料，這13名實習生除來自港府及廣東省港澳辦合辦的「2023年粵港澳大灣區香港青年實習計劃」，以及由共青團廣東省委員會等多個單位聯合啟動的「展翅計劃」港澳台大學生實習專項行動外，駐粵辦還直接向香港中文大學、香港科技大學等高等院校提供實習崗位，由各香港高校挑選並推薦。蘇惠思覺得，提供多種申請渠道，可接觸更多有意向北上實習的青年，報名反應也十分熱烈。

駐粵辦亦支持來自不同機構的實習計劃，向參加這些計劃的學生介紹駐粵辦職能，並在需要時提供支援。此前蘇惠思便先後出席多個坊間實習計劃的分享活動，與芸芸學子深入交流。但她認為，駐粵辦更重要工作是介紹大灣區予這批年輕人。「我和許多香港實習青年談過，很多人其實對9個城市不太認識，或者只知廣州深圳這些較發達的城市。」蘇惠思稱，例如中山、江門等相對較遠的城市，學生未必去過，但到當地實習後，了解到人口、地理、產業結構各有特色，就會發覺大灣區十分多元，不同地方都有機遇。

北上產業廣 「講必不如體驗深刻」

她解釋，香港產業較集中，實習崗位涵蓋的行業未必夠廣泛，但北上可接觸到工業、農業、互聯網科技等，「例如做先進模具的大型工廠，香港可能沒有。而且他們會學到最新的一手資訊，『哦，原來做工廠也可以這麼先進！』這些關於產業的知識，雖然在香港也可以跟他們講，但肯定沒有上來親身體驗那麼深刻」。蘇惠思笑稱，很高興看到不少港青頗願「試新嘢」，申請一些和本科專業「不關事」的職位以開拓眼界，「他們對不同產業有好奇心，只要感興趣的都會試」。

興趣歸興趣，當學生真的踏足神州大地，現實會否與想像不一樣？「其實年輕人兩下就慣，尤其廣東省與香港同根同源，生活、文化上相近，適應通常不是太難。」蘇惠思認為，兩地生活確有差異，例如乘車、醫療等，要給時間適應，也需要更多資訊支援。她還稱，願意北上實習的同學，跳出舒適圈已踏出成功一步，「畢竟是要搶回來的實習機會，他們都好珍惜，通常都比較主動熱情，肯了解，對上司、同事都會問很多問題」。

她強調，青年實習首要是嘗試職場文化，「你可能搞過學生活動，但到你要做一次正式活動，其實會很不同。如果實習地點是內地機構、企業，有些文化未必與香港相同，這些體驗對同學來講都相當寶貴」。此外，實習生在周末空閒時間也可探索本地景點、美食，或者報名各類參觀活動，到其他城市走走，看看內地社會最新發展，結識更多朋友。

藉駐粵辦朋友圈 拓社交融入灣區氛圍

「而我們（駐粵辦）很重要的工作，就是幫他們拓寬社交、商業網絡。如果他們的網絡只限於自己公司、自己行業，那就太有限了。」蘇惠思表示，駐粵辦的優勢是有廣泛「朋友圈」，長處正是聯絡各大商會、政府機構、企業等合作伙伴，組織座談會、考察團，還有音樂會等不同類型的活動，邀請北上實習、就業、創業青年參加，不僅能開眼界、交朋友，還更易融入大灣區生活，「上到來不是日日工作，也要有個生活氛圍，這樣做得開心、又有發展機遇」。活動中亦不乏已在粵發展多年的港商，將他們的經驗分享給年輕人。

日後縱不北上 獲灣區網絡有助工作

蘇惠思更希望，香港青年不僅是實習期結束回港就完結，而是能待學業有成，日後就業創業的時候，會將大灣區作為一個選項。她相信，即使日後未必在內地發展，但至少擁有一份大灣區的「底子」，「先有個開頭，加個微信，朋友們會不斷update（更新）近况，擁有這種聯繫，難保有一天這些朋友會成為你的工作伙伴、客戶、供應商，有時訂單就是這樣來的」。除希望實習生學會「出外靠朋友」，蘇惠思亦希望他們回港後與同學朋友交流時「能向更多年輕人分享大灣區有這樣的機遇」。