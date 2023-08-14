港研發水耕貨櫃箱 將首度出口日本

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

綠芝園投資有限公司（Farm66）共同創辦人譚嗣籇表示，公司在2018年開始在大埔廠房研究水耕貨櫃箱，稱為「模組化遙距機動種植艙」（MARS）。最初是因為有偏遠地區的外國企業，例如小島上的酒店希望有容易打理的蔬菜種植系統，而開始研發這種設備。與派人到外國協助客戶設立室內水耕場相比，出口智能化設計的水耕貨櫃箱較易商談得多，門檻也低得多。

到新冠疫情期間，愈來愈多國家關注到可持續的自給鏈，所以該公司加強水耕貨櫃箱的研究，包括系統標準化、模組化和遙控運作等。去年賣出第一個水耕貨櫃箱予秀茂坪一家中學，作STEM教學等用途。當時，水耕貨櫃箱部分在元朗組裝，部分在中學現場組裝。第二個賣出的水耕貨櫃箱，日前舉行歡送儀式，將會在今個月內運到日本，交貨給大洋化學株式會社。這次是在東莞的臨時廠房組裝結構，在香港組裝核心技術部分。

大洋化學株式會社顧問村上隆表示，公司主要業務是回收塑膠及循環再造，之前已開設室內種植場。他指日本企業也有類似的水耕貨櫃箱方案，但不及綠芝園的自動化，所以採購一個用來種植山葵，看看其成本效益是否較高。

種植山葵 料10個月可回本

譚嗣籇表示，若只比較售價，該公司的水耕貨櫃箱和日企的類似方案相距不遠，但該公司能夠實時遙距監察數據及遙距控制，除了收割以及補充有機液體肥料等之外，現場可以毋須人手打理。

他指出，這次承接大洋化學株式會社的訂單早在去年已做準備。從日本引入25株山葵幼苗，在其大埔廠房的水耕貨櫃箱試種。大約兩個多月後，已找到比較適合的環控和營養參數，包括優化其生長速度的光譜，不斷試驗和改進。該公司成功在水耕貨櫃箱內，將山葵收成期縮短至9個月，比起傳統土耕所需的15至17個月，幾乎縮短了一半。

譚嗣籇表示，這次賣給大洋化學株式會社的水耕貨櫃箱長20呎，採用5層設計，可同時種植1840株山葵。由於山葵莖部可以製成青芥辣（Wasabi），葉子亦可以用作刺身的配菜，估計大洋化學株式會社接收水耕貨櫃箱後，只需約10個月就能夠回本。

此外，還有好幾個客戶已經和該公司簽約訂購水耕貨櫃箱，最先落單的是本地其中一家飛機餐供應商，已簽約採購8個，泰國和迪拜的客戶分別訂購10個。三者的訂單合計已達28個，另外還有其他國家的企業正在考慮之中。據悉，其泰國客戶本來經營樽裝水業務，後來擴展至使用自己的樽裝水來種植稻米。由於泰國天氣太炎熱，很難在戶外種植蔬菜，所以決定向該公司採購水耕貨櫃箱來種菜。

部分新訂單出口至泰國迪拜

這些水耕貨櫃箱全部可以透過Wi-Fi或5G上網，所以該公司在香港就可以實時監察或調控數據，為客戶提供技術支援。現時最令他困擾的，是廠房和產能問題。

該公司幾年前在橫琴政府邀請下進駐當地，但營運後發覺當地的供應鏈和工人等配套不及東莞，於是在東莞設立臨時廠房。

該公司現計劃在高新科技企業雲集的松山湖內設立長期的廠房，希望有助吸納製造業人才。至於該公司的控制中心會維持在香港，同時監察或調控多個地區的水耕貨櫃箱的數據。暫時，這控制中心是設於其大埔廠房內，但明年有可能搬遷。