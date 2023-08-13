民建聯倡東九線延至慈雲山油塘

林世雄：研提升啟德交通配套

政府在《鐵路發展策略2014》首次提出東九龍線，建議興建鐵路連接鑽石山及將軍澳寶琳，途經東九龍半山如彩雲、順天、秀茂坪等地區；今年初政府更改計劃，以高架捷運系統取代原有重鐵方案，路線縮短至來往彩虹東及寶達，有關可行性研究原定今年中公布，最新目標改為年內完成。

論壇閉門討論約1.5小時，有來自11個屋苑共逾200個居民出席。林世雄會後稱，會在現有多元組合運輸系統的基礎上，提升啟德的交通配套及其可持續性，強調興建鐵路目的是方便大家，若建好後市民感覺不方便，方案就不太合適。

李慧琼表示，會上有居民提出希望繁忙時間有巴士來往港島東及中環，亦希望區內有小巴服務，短期內會與運輸署商討增加鐵路以外的配套，以應對九龍中、九龍東的交通需要，並配合啟德「CBD2」（第二個核心商業區）發展計劃。