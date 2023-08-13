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港聞二

林世雄稱嚴打「黑的」 向警提供疑違法個案

【明報專訊】近日多名內地遊客在社交媒體表示在港被的士拒載及濫收車資，運輸及物流局長林世雄昨出席民建聯論壇後主動提及相關情况，稱政府將加強打擊，會更全面掌握整體的士服務質素及跟進，包括向警方提供懷疑司機違法個案的資料；警方亦會持續打擊「黑的」，包括加強在黑點巡邏，採用「放蛇」等方式執法。他提及當局會在蘭桂坊、纜車站等景點加強宣傳，提醒旅客留意的士收費準則，保留單據以便追究等。

警方西九龍總區交通部聯同油尖警區人員，前日起在尖沙嘴展開代號「先刺」的行動，主要打擊的士濫收車資、拒載、行車期間沒展示的士計程表等違規行為，拘捕兩名32及55歲的士司機，分別涉嫌「濫收車資」及「沒有展示的士計程表指示器」，兩人已獲准保釋候查，9月上旬須向警方報到。警方亦向8名違法的士司機發出共10張交通傳票通知書。

警放蛇拘兩司機 票控11人

另外，警方港島總區交通部執行及管制組上周三至周五（9月至11日）在港島遊客區展開打擊的士違例行動，警員喬裝乘客，發現3名的士司機涉嫌拒載，被發傳票控告。

林世雄稱，部分的士司機為「害群之馬」，其濫收車資等行為令業界蒙羞，亦敗壞香港在旅客心目中形象，因一己私利損害全港市民利益。

文體旅局長楊潤雄昨在商台節目《政經星期六》亦提及的士濫收車費問題，稱負面報道更吸引讀者，在一些社交媒體見到不少帖文對香港印象很好，但強調的士濫收車費等現象不應出現，執法部門會加強執法。

相關字詞﹕楊潤雄 林世雄 黑的

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