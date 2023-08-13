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楊潤雄：郵輪客上岸後交通 碼頭營運商須早掌

【明報專訊】啓德郵輪碼頭交通配套不足問題近日再引起關注，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨表示，碼頭營運商作為政府與郵輪公司之間的聯繫，一定要提前掌握旅客下船後的交通安排並預先規劃，政府才可更好介入協助，而當局本周會與相關部門開會，以準備周六（19日）「海洋光譜號」再次到港。他說碼頭營運商經營10多年，理應知道郵輪到港會出現的問題，事前準備工作應做足，稍後會找出問題原因和需負責的單位，屆時亦會根據合約評估碼頭營運商的整體表現。0

周六再迎5000人 提早開會應對

載有5000人的「海洋光譜號」月初抵港，旅客批評啓德郵輪碼頭交通配套不足。楊潤雄昨出席商台節目《政經星期六》時稱，郵輪公司事前已詢問旅客有否參加一天旅行團，超過3000人表示會乘搭旅行團巴士離開，餘下千多人則會乘搭公共交通，但當天前往啓德碼頭的的士比當局預期少，導致旅客需長時間候車，當局其後推出措施，包括提供50元石油氣現金券等，冀吸引司機到碼頭載客，暫見措施有效。

楊說，事件反映碼頭營運商與郵輪公司取得的旅客資料應更仔細，明白實際運作上無法詢問每名乘客的安排，但「（碼頭營運商）都做了10多年，不是不知道過去很多郵輪來的情况，大致上大家都知道是怎樣」，而碼頭營運商作為郵輪公司與政府之間的聯繫，前者負責管理，一定要拿足所有資料，並想好所有可行方案。

將據合約評估碼頭營運商表現

楊潤雄舉例，郵輪碼頭察覺的士站大排長龍，應指示郵輪公司暫不放行旅客。

被問到碼頭營運商表現不好有何後果，楊說現時會先集中處理問題，本周六後才找出問題原因和需負責的單位，政府屆時亦會根據合約評估碼頭營運商的整體表現。他稱，當碼頭營運商有困難，政府會提供協助，而現時碼頭實行的5項疏導乘客措施屬短期對策，仍在試驗階段，將於周六過後審視措施的經濟效益，以制定長遠措施。碼頭營運商的合約2028年到期，被問到政府會否監管碼頭營運，楊稱政府一定會監管，但現時不會就合約公開評論。

運輸及物流局長林世雄昨被問到近日啟德郵輪碼頭交通配套問題，政府反應是否太慢，他說周六會有一艘較大的郵輪抵港，政府會檢討近幾次的情况和效益，再為周六作交通安排。

另外，本報日前報道，藝發局擬在委任審批員的條款加入國安要求，有現任評審表明拒簽新委任書。楊潤雄昨回應稱，每個人都有責任維護國家安全，藝發局要求審批員肩負維護國家安全的責任，看不到會因此棄當評審，稱是否當審批員是其個人選擇。

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