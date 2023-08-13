搭車大聲煲劇 修噪音例不管 深宵打牌擾民 可人人罰萬元

明報記者 李淑瑤

公共交通工具不列公眾地方

環保署上周三（9日）發表諮詢文件，建議修訂《噪音管制條例》，包括加強管制店舖及商販使用揚聲器叫賣，以及設立定額罰款機制等，以提高執法效率及增強阻嚇。

立法會議員狄志遠表示，商販叫賣聲固然嚴重影響居民日常作息，惟不少噪音源未有在今次修訂建議中覆蓋。他說，其在將軍澳及油尖旺區的辦事處經常收到街坊的噪音投訴，首當其衝是如窩打老道和彌敦道等大馬路旁邊低層居民每晚飽受跑車飛馳發出的轟鳴聲，震撼巨大得可吵醒熟睡的人。他又稱，於人口密度高的地區，不少學校、老人院等對噪音較敏感的群體，附近建築噪音嚴重影響日常作息。

家居噪音 環署：倘惡意嚴正執法

本報就不同情境的生活噪音向環保署查詢是否受現有或擬修訂法例規管，例如鄰居傳來幼童吵鬧聲、腳步聲、搬物聲、剁肉聲。環保署表示，擬議修例沒有修改家居噪音管制要求，僅引入定額罰款機制，而生活噪音本質就是生活一部分，其產生的合理性和必要性也必須是執法時的重要考量，鄰舍互相體諒比執法更容易解決問題。不過，若遇上一些惡意行為，環保署表示會嚴正執法處理。

被問若4人於深宵打麻將或歡呼，日後是否會被票控罰款1萬元，環保署稱按現行條例，任何人於任何時間在住用處所或公眾地方進行任何遊戲或消遣活動（包括打麻將）而發出噪音，對其他人造成煩擾，即屬犯罪，按擬議定額罰款規管，執法人員可向參與打麻將的人發出定額罰款通知書。

至於近年常見有人在乘搭公共交通時開揚聲器用手機播片播歌，影響車內乘客安寧，環保署回覆，按現行條例，公共交通工具並不界定為公眾地方，故不受規管。

該署補充，每宗個案的情境有其獨特之處，執法人員須按實際環境考慮不同客觀因素，蒐集足夠證據以確立是否違例。