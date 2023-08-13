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甯漢豪認驗樓令執法太寬仁 有隔數年才檢控 預告「更快更多」

【明報專訊】近月接連有舊樓塌石屎，部分更傷及途人，發展局早前稱約2700幢樓宇的強制驗樓令已到期但尚未遵辦，當中900幢連註冊檢驗人員仍未委聘。發展局長甯漢豪昨在商台節目《政經星期六》稱，屋宇署已從該900幢樓宇中按風險挑選30幢，陸續安排以無人機勘測外牆，若發現有批盪或石屎剝落，會先由署方緊急維修，目標9月上旬完成。她承認過往政府在執法方面過於寬仁，相隔半年甚至數年才檢控，今後會更快更多，重申如業主到今年底仍未落實驗樓，當局會考慮檢控。

過期者年底未落實或檢控

甯漢豪說，現時局方將樓宇大致分為兩類跟進，第一類是驗樓令已到期、屋宇署已決定介入代業主檢驗及維修，涉及1100幢，當中400多幢已檢測，600多幢已維修，一般署方介入後需5至6個月勘察，其後再花7個月維修，料整體工程約一年多完成；第二類則同為驗樓令已到期但屋宇署未決定是否介入，涉2700多幢樓宇，當中1800多幢已委聘檢驗人員，約900幢仍未委聘。

會助三無大廈成立法團

針對上述900多幢未委聘檢驗人員的樓宇，發展局已牽頭與市建局及民政事務總署成立三方委員會，透過接觸業主了解情况及協助，如屬三無大廈，會協助成立法團。甯強調，政府同時亦「不會等」，屋宇署會從該900幢樓中挑選一些屬三無大廈、面向繁忙街道、曾收舉報者，安排用無人機勘察外牆，有需要時署方先緊急維修，其後再向業主收取費用及20%附加費，初步已挑選30幢，冀9月上旬完成相關工作。屋宇署亦正檢視可否從其餘樓宇中再挑選部分，交予專業學會協助檢測。

現行法例下業主若不遵從強制驗樓令，最高可判罰5萬元及監禁1年。甯稱留意到過往法庭判決跟最高罰款有距離，大多僅罰數千至數萬元，未有人被判監，認為因判刑時有很多考慮，加重罰則未必最有用，局方會着力加快及多加檢控。

甯漢豪承認過往政府在執法方面過於「寬仁」，多次延遲遵辦限期，過了限期亦因屋宇署工作或有優次，沒即時檢控，有時隔半年甚至數年才檢控，但政府今次已罕有地預先警告年底前仍未遵辦會檢控，盼業主不要以過去檢控數字衡量當局決心。她提醒業主若不遵從驗樓令導致有意外傷亡，可能要負上更重刑事和民事責任，即使有買保險亦「有排煩」。

至於建築業輸入勞工申請周三（16日）截止，甯稱沒預期一輪申請便用盡1.2萬個配額，目前已收到5宗申請，涉及數千個配額。

相關字詞﹕屋宇署 發展局 石屎剝落 強制驗樓 甯漢豪

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