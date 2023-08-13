孫東：搶重點科企 研真金白銀補貼 料美禁令短期「帶來一點困難」 長遠不改「東升西降」格局

按企業投資額補貼

由科學園開始 再研擴大

孫東昨日在港台節目《星期六問責》表示，本港要發展創科，「適當的土地是必須的」，局方就落馬洲河套區創科園的規劃「已接近尾聲」，而新田科技城的規劃即將開始，希望收地工作順利，不會影響本港創科發展進程。至於新田科技城的規劃方向，他期望新田科技城能成為香港本地生產總值的增長點，為本地年輕人提供就業機會，並引入高質量和高增值的產業，包括生命健康科技、人工智能和數據科學，以及新能源、新材料等先進產業，以配合本港和國家發展。

去年《施政報告》公布成立引進重點企業辦公室。孫東表示，目前有25間較具代表性的科企準備落戶本港，當中不少市值或估值過百億元，而相關企業計劃未來數年在本港投資過億元，招聘幾十人至過百人不等。他提到，在內地、新加坡及歐美均「真金白銀補貼」，透露相關部門正研究在「錯綜複雜的國際形勢」下，加大招商引資力度，並計劃從科學園開始，下一步考慮是否擴大範圍。

香港科技園公司回應稱，會積極配合政府吸引重點企業，因應個別需求訂做方案，並設多元化配套措施，提供合適支援。

科技創新界立法會議員邱達根認同政府加大「動用彈藥」力度。他分析，政府有為本地院校提供科研基金，當科企比院校帶來更具質素的成果時，政府補貼科企「何樂而不為」，相信科企都會被補貼吸引，舉例商湯等大型科企早年落戶上海時，同樣獲租金優惠及補貼。

邱達根倡透過中間人補貼

邱認為港府可列出可提供的資助範疇供參考，按科企需要及預測其投資貢獻，再給予相應補貼。他又建議當局可參考新加坡於早年成立主權基金「新加坡政府投資公司」等負責投資初創企業，透過中間人以投資方式補貼科企，避免科企日後運作欠佳而影響政府聲譽，而所得利潤亦可投資其他科企，而非單向式補貼；惟當局在流程及管理上需要「想清楚」，以符合稅務等法例要求。

對於政府研究科企補貼措施，中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明稱，面對全球爭相吸引科企落戶，相信科企在決定進駐某個地方前會比較鄰近地區的優惠政策。以生命健康科技為例，他說一旦獲政府補貼儀器、租務或稅務，公司便能「更容易上軌道」，而獲官方資助，亦有助降低投資風險。盧透露自己有份投資生命健康科技相關公司，在內地獲得租務優惠，首3年獲三成至四成租金減免。

對於拜登上周簽署行政命令，孫東稱「青山遮不住，畢竟東流去」，新一代科技和產業革命浪潮不會因此停止，「東升西降」的發展格局不會改變。

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