男子燒炭釀火災 5街坊吸濃煙兩危 死者患強迫症 欠百萬元賭債

住客毛巾掩面 窗邊待救

昨早8時48分，汝州街289號一唐樓冒出濃煙，有住戶呼吸困難報案，有人用毛巾掩鼻站窗邊待援。消防到場灌救及升起雲梯，打破玻璃窗救人，其後破門進入4樓起火單位一劏房，當場證實男子死亡，死者身旁有一盤炭正在燃燒，火勢疑波及雜物引發火警。警方於現場檢獲遺書，並通知死者父母到場助查。昨午約1時半，仵工移離遺體，警方檢走一個化寶盆。

據了解，死者姓梁，無業，獨居約100呎劏房，患強迫症多年，有濫用安眠藥習慣，需到醫院定期治療。他因賭波欠下100萬元債務，遺書提及患精神科疾病及欠債導致壓力。

火警中兩男三女吸入濃煙不適，其中一名非華裔男子（29歲）一度昏迷，送院時轉為清醒，他與華裔姓李妻子（43歲）送院後情况危殆，其餘3名傷者（48歲至74歲）情况穩定。

居於涉事大廈一樓劏房的余小姐表示，事發時正於單位內休息，消防拍門後才慌張逃生，「好驚，著住拖鞋跑出嚟」。余小姐又稱，事發時環境不太黑和亦不算大煙，惟現場有燒焦味，「聞到少少」。她說現居劏房懷疑「一劏四」，受訪時仍未知晚上的住宿安排。

居於起火單位上層、傷者兒子謝先生表示，大廈有前後樓梯及防煙門，認為火警時留在家中「基本上很安全」，但認為消防不應在母親應門後仍破門，令母親在疏散時吸入濃煙不適。謝先生補充，大廈並沒有業主立案法團，倚賴政府維修，「聯絡唔到嗰啲業主；就算聯絡到，都收唔到錢」，防煙門也是10年前經消防通知後才安裝。

消防派出9輛消防車及13輛救護車，出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，共32名住客自行疏散。警方為疏散住戶登記，帶走一名未能出示身分證明文件的女子。部分居民到南昌社區中心臨時庇護中心暫住。昨午兩時許大廈局部解封，住戶可返回單位取回個人物品，至晚上居民陸續返回寓所。

涉事大廈無法團 居長者劏房戶

翻查資料，汝州街289號在1960年建成，樓齡63年，無業主立案法團。深水埗區議員劉佩玉表示，涉事唐樓內有長者和劏房住戶，將跟進樓宇消防設備。深水埗民政事務處稱，涉事大廈今年3月成為民政事務總署「大廈管理專業顧問服務計劃」的目標大廈，過去數月已數次與業主聯絡，鼓勵成立法團。