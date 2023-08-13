POPs高毒性 弱化或需數十年 環署：跟隨國際公約擴管制名單

新興PFAS約5000種 多未受管

該兩條公約中，《斯德哥爾摩公約》管制或限制持久性有機污染物的貿易、生產和使用，中國是180多個締約國之一。截至2023年，《公約》管控的化學物質名單達34種，包括滴滴涕、二噁英等，但隨着工業技術發展，替代化學品湧現，其中廣泛應用於易潔鑊、禦寒衣物和食品包裝的「全氟/多氟烷基物質」（PFAS）和在塑膠、橡膠、纖維中大量使用的「溴化阻燃劑」（BFRs），是目前備受關注的新型有機污染物，單PFAS就有約5000種，大部分使用不受規管。資料顯示，PFAS類化學物質能在環境和生物中長時間累積，部分更屬懷疑致癌物，孕婦攝入可能影響胎兒發展。新興有機污染物還包括藥物和個人護理品，可能影響生態和人類健康。

環保署表示，另一條規管有機污染等有毒化學品的《鹿特丹公約》亦對中國生效，適用於香港。為在本港履行兩條公約的義務，港府2008年制定《有毒化學品管制條例》（第595章），以許可證制度規管對人類健康或環境有潛在危害或不良影響的非除害劑有毒化學品的製造、出口、進口和使用。政府今年6月修訂《條例》，新增多種或受更嚴格規管的有毒化學品。

（城市保育）