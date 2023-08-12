江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」

被告江碧蕙（46歲）被控於2020年3月至4月，揑改加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）帳目，令蘇嘉玲看來向加心康轉介客戶，因而獲發代理佣金。蘇是江的前經理人。

辯方證人路婉儀身兼網台主持及註冊護士，2020年於一間私人醫療中心工作，其間因商業合作認識江。路昨稱，最初對江經營的醫療檢測服務抱疑，因見檢測標榜與NASA有關，且江是騎師，職業與醫療無關。不過，其後路體驗檢測後同意與加心康合作。

稱江無提從轉介客戶索佣

同年5月，加心康董事林建明聯絡路，指江讓蘇簽下文件，拿取路所屬公司的回贈；路找江對質後，可憐江不懂做生意及遭人欺負。惟路同意江沒說過她會從路所屬公司轉介的客戶中索取佣金，路亦否認對林有偏見，只指他做生意有「小動作」，如過往向林介紹合作的醫生後，林私下與醫生開設聊天群組及排除了路，故她對林為人有保留。案件結案陳辭押後至9月29日。

【案件編號：ESCC 2511/22】