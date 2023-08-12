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上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩

【明報專訊】警方昨日公布今年上半年罪案數據，整體罪案有42,923宗，較去年同期增加36.5%，整體破案率27.2%，下跌約3個百分點。警方稱，罪案升幅主要是由於詐騙案增加及疫後社會復常，當中傷人及嚴重毆打有1796宗、增加一成，升幅與家暴及糾紛有關，與三合會有關案件則下跌17.2%。

傷人及嚴重毆打案今年上半年錄得1796宗，較去年同期多一成，升幅來自與家暴有關的及與各類糾紛有關的案件，而與三合會相關有130宗，較去年同期減17.2%，較2019年同期則減3.7%，警方稱並無惡化趨勢。

傷人案增一成涉家暴糾紛

三合會案減17%

警方表示，過去數月香港發生一些街頭暴力罪行，社會高度關注，當局已即時按風險評估及根據人群聚集的高峰時間，於全港各區的罪案黑點及人群聚集熱點，調配後勤、便衣人員、水警等加強警力高調巡邏、截查及執行反罪惡行動。

今年上半年整體罪案有42,923宗，較去年同期增加36.5%，整體破案率27.2%（見表），警方表示，整體罪案與暴力罪案的升幅在今年第二季與去年同期比較均有所放緩。截至今年6月30日，260人涉嫌違反《港區國安法》被捕，當中逾六成已被檢控。

詐騙案佔整體罪案比率最高（43.7%），有18,743宗，當中逾七成半為網上騙案，案件主要來自網購騙案、釣魚騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案，升幅為23%至100%，總損失26.9億元，上升28%。警方表示，詐騙案件升幅在過去半年放緩，從今年首季較去年同期上升六成半，放緩至今年第二季較去年同期上升四成二，相信與其他持份者協作以及警方「鋪天蓋地」宣傳教育、令市民提高警惕有關。

反詐騙中心攔6億騙款

警方過去半年瓦解多個詐騙集團，拘捕逾1790人。「反詐騙協調中心」勸止192宗騙案的受害人匯出騙款，並攔截逾6億元已被騙款項。警方又稱，留意到6月詐騙案宗數已由3至5月的高位回落，其中電話騙案較5月下跌超過一成。

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