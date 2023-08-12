領事：印傭費只經官方溝通 孫玉菡：中介單方面宣布惹誤解

印尼領事館的聲明提及，目前兩地政府就印傭來港的政策和規例維持不變，包括招聘費事宜，即現時受爭議的約5000元費用。領事館表示，印傭政策是直接在政府對政府的框架內的事務，任何相關問題只能通過兩地政府的官方渠道溝通。

有指印尼護工部長月底到港

孫稱樂與對方會面

孫玉菡表示，署理印尼駐港總領事和總領事館所有與傭工事宜相關的人員皆有出席日前會面，印尼方面已澄清公會不代表印尼政府及其立場，印傭來港工作收費架構不變。他亦反對由中介機構單方面宣布有關印傭收費政策的變更，令人誤解為代表印尼政府，同樣指事宜屬於「政府對政府」層面。

孫玉菡又稱已向印尼方面清楚表示，任何改動都不應增加香港僱主的負擔和影響印傭來港就業的機會。對於公會稱印尼護工部長會於月底訪港時與港府商討政策，孫玉菡表示有留意到相關報道，但未收到邀請，表示樂意與印尼官方代表團會面。

以顧客身分查詢收費

中介表示未更新

本報昨以顧客身分致電4間外傭中介公司查詢收費，全部表示印傭聘用費未有更新，維持在約1.5萬至1.7萬元。其中一間表示曾收到由僱主承擔費用消息，但據知仍未確認落實。

印尼勞工中介公會副主席伍斯傑昨再接受本報查詢稱，護工部長已抵港。他重申，當日舉行記者會前曾致電護工部長確認，對方亦表示贊成舉行記者會，反問：「咁都唔係政府授權？」但對於該通話是否符合行政步驟，他表示不評論。