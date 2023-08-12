明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

領事：印傭費只經官方溝通 孫玉菡：中介單方面宣布惹誤解

【明報專訊】印尼人力仲介公會早前稱引述印尼政府，當地擬落實執行「印傭零收費」措施，改由僱主承擔費用。印尼駐港領事館昨首次就事件向傳媒發聲明，表示兩地政策維持不變，以及安排印傭來港是政府間事務，只會經官方渠道溝通。勞福局長孫玉菡昨出亦表示，改變印傭收費政策是「政府對政府」層面，反對中介機構單方面宣布政策，令人誤解其代表印尼政府立場。

印尼領事館的聲明提及，目前兩地政府就印傭來港的政策和規例維持不變，包括招聘費事宜，即現時受爭議的約5000元費用。領事館表示，印傭政策是直接在政府對政府的框架內的事務，任何相關問題只能通過兩地政府的官方渠道溝通。

有指印尼護工部長月底到港

孫稱樂與對方會面

孫玉菡表示，署理印尼駐港總領事和總領事館所有與傭工事宜相關的人員皆有出席日前會面，印尼方面已澄清公會不代表印尼政府及其立場，印傭來港工作收費架構不變。他亦反對由中介機構單方面宣布有關印傭收費政策的變更，令人誤解為代表印尼政府，同樣指事宜屬於「政府對政府」層面。

孫玉菡又稱已向印尼方面清楚表示，任何改動都不應增加香港僱主的負擔和影響印傭來港就業的機會。對於公會稱印尼護工部長會於月底訪港時與港府商討政策，孫玉菡表示有留意到相關報道，但未收到邀請，表示樂意與印尼官方代表團會面。

以顧客身分查詢收費

中介表示未更新

本報昨以顧客身分致電4間外傭中介公司查詢收費，全部表示印傭聘用費未有更新，維持在約1.5萬至1.7萬元。其中一間表示曾收到由僱主承擔費用消息，但據知仍未確認落實。

印尼勞工中介公會副主席伍斯傑昨再接受本報查詢稱，護工部長已抵港。他重申，當日舉行記者會前曾致電護工部長確認，對方亦表示贊成舉行記者會，反問：「咁都唔係政府授權？」但對於該通話是否符合行政步驟，他表示不評論。

相關字詞﹕印尼人力仲介公會 印傭零收費 印傭

上 / 下一篇新聞

掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」
掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」
涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵
涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵
12歲借宿女遭性侵染病 保釋犯案青年囚17月
12歲借宿女遭性侵染病 保釋犯案青年囚17月
女生理大外集結囚9月2周
女生理大外集結囚9月2周
早產嬰斷藥亡 調查：僅遵指引存盲點 建議增加護士指引等 醫生：查活栓開關是常識
早產嬰斷藥亡 調查：僅遵指引存盲點 建議增加護士指引等 醫生：查活栓開關是常識
換藥護士離職 社協料醫局內部跟進有限 家屬可民事追究
換藥護士離職 社協料醫局內部跟進有限 家屬可民事追究
倘不回應五大訴求 鄒家成：會反對財案
倘不回應五大訴求 鄒家成：會反對財案
美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小
美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小
李慧琼稱續當內會主席 人大立會可互相促進
李慧琼稱續當內會主席 人大立會可互相促進
612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋
612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋
3部門巡查兩船 涉不當光燈捕魚
3部門巡查兩船 涉不當光燈捕魚
災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承
災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承
未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」
未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」
港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」
港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」
採訪手記：櫻花．吉利蛋．心意卡 全國應援不止一時一地
採訪手記：櫻花．吉利蛋．心意卡 全國應援不止一時一地
新冠礙重振 旅客回復至核災前六成
新冠礙重振 旅客回復至核災前六成
官校搶教師 畢業前兩年可聘
官校搶教師 畢業前兩年可聘
黃金時代展雲集樂齡科技產品 提升長者自理力人際聯繫
黃金時代展雲集樂齡科技產品 提升長者自理力人際聯繫
退休警霸宿舍逾兩年 政府追租45萬
退休警霸宿舍逾兩年 政府追租45萬
未退電腦器材開支 前區議員陳梓維遭追1.5萬
未退電腦器材開支 前區議員陳梓維遭追1.5萬
社企膳心小館追阿布泰2.3萬貨款
社企膳心小館追阿布泰2.3萬貨款
上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩
上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩
稱保費飈白牌車搶客 的士業籲政府介入
稱保費飈白牌車搶客 的士業籲政府介入
江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」
江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」
【Emily】宣傳照被指似屯馬線 英國鐵路刪帖
【Emily】宣傳照被指似屯馬線 英國鐵路刪帖
【Emily】習回信港生「分享會」 特首：意義重大
【Emily】習回信港生「分享會」 特首：意義重大
【Emily】PMQ童創節 小朋友設計遊戲教埋你玩
【Emily】PMQ童創節 小朋友設計遊戲教埋你玩
【Emily】M+「希克藏品：別傳」9‧22開
【Emily】M+「希克藏品：別傳」9‧22開