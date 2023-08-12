黃金時代展雲集樂齡科技產品 提升長者自理力人際聯繫

20長者照顧機械娃娃 評價正面

展商黃金時代基金會展出娃娃機械人「金叵羅」，用來陪伴患有認知障礙的長者，訓練他們照顧娃娃。「金叵羅」會眨眼和模仿嬰兒哭聲，可經專用奶樽餵奶，或放平嬰兒手腳使它「入睡」。項目負責人、護理顧問陳淑芬稱，長者多有照顧嬰兒經驗，「金叵羅」可讓他們溫故知新，而照顧過程不但提升長者自理能力，亦可加強他們與人聯繫。現時已有4間院舍、共20名長者試用，均有正面評價。

智能拐杖提示位置防走失

日常生活用品方面，必靈科技有限公司展出的「智能優杖」設有跌倒通報功能，連接相關應用程式，可向照顧者發出附有地理位置的提示信息，及時支援長者。拐杖亦會定時更新用家位置，增加與照顧者的互動，冀減少長者走失。世衛實業有限公司展出視力及聽力輔助套裝，裝置可連接震動提示器，讓長者在牀上亦能留意到電話和門鐘鈴聲響。另展覽亦有可自主導航的輪椅、促進血液流通的膝蓋修復器、遠紅外線矯正鞋墊等。

展覽免費入場，市民可到網站http://bit.ly/GAES2023reg預先登記。場內亦有關於智齡科技、大灣區長者服務、長者住屋和照護等高峰會供市民參加。