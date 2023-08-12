明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

黃金時代展雲集樂齡科技產品 提升長者自理力人際聯繫

【明報專訊】香港面對人口老化挑戰，圍繞長者需要的「第八屆黃金時代展覽暨高峰會2023」，昨起一連3日在灣仔會議展覽中心舉行，市民可免費入場。場內設130個展位，提供樂齡科技產品、退休生活計劃服務等。有展商展示用來陪伴患有認知障礙長者的娃娃機械人，讓他們透過照顧「嬰兒」保持生活自理能力；展覽另有跌倒通報和定位功能的智能拐杖等創新科技產品。

20長者照顧機械娃娃 評價正面

展商黃金時代基金會展出娃娃機械人「金叵羅」，用來陪伴患有認知障礙的長者，訓練他們照顧娃娃。「金叵羅」會眨眼和模仿嬰兒哭聲，可經專用奶樽餵奶，或放平嬰兒手腳使它「入睡」。項目負責人、護理顧問陳淑芬稱，長者多有照顧嬰兒經驗，「金叵羅」可讓他們溫故知新，而照顧過程不但提升長者自理能力，亦可加強他們與人聯繫。現時已有4間院舍、共20名長者試用，均有正面評價。

智能拐杖提示位置防走失

日常生活用品方面，必靈科技有限公司展出的「智能優杖」設有跌倒通報功能，連接相關應用程式，可向照顧者發出附有地理位置的提示信息，及時支援長者。拐杖亦會定時更新用家位置，增加與照顧者的互動，冀減少長者走失。世衛實業有限公司展出視力及聽力輔助套裝，裝置可連接震動提示器，讓長者在牀上亦能留意到電話和門鐘鈴聲響。另展覽亦有可自主導航的輪椅、促進血液流通的膝蓋修復器、遠紅外線矯正鞋墊等。

展覽免費入場，市民可到網站http://bit.ly/GAES2023reg預先登記。場內亦有關於智齡科技、大灣區長者服務、長者住屋和照護等高峰會供市民參加。

相關字詞﹕長者 黃金時代展覽暨高峰會 樂齡科技

上 / 下一篇新聞

掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」
掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」
涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵
涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵
12歲借宿女遭性侵染病 保釋犯案青年囚17月
12歲借宿女遭性侵染病 保釋犯案青年囚17月
女生理大外集結囚9月2周
女生理大外集結囚9月2周
早產嬰斷藥亡 調查：僅遵指引存盲點 建議增加護士指引等 醫生：查活栓開關是常識
早產嬰斷藥亡 調查：僅遵指引存盲點 建議增加護士指引等 醫生：查活栓開關是常識
換藥護士離職 社協料醫局內部跟進有限 家屬可民事追究
換藥護士離職 社協料醫局內部跟進有限 家屬可民事追究
倘不回應五大訴求 鄒家成：會反對財案
倘不回應五大訴求 鄒家成：會反對財案
美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小
美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小
李慧琼稱續當內會主席 人大立會可互相促進
李慧琼稱續當內會主席 人大立會可互相促進
612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋
612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋
3部門巡查兩船 涉不當光燈捕魚
3部門巡查兩船 涉不當光燈捕魚
災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承
災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承
未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」
未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」
港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」
港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」
採訪手記：櫻花．吉利蛋．心意卡 全國應援不止一時一地
採訪手記：櫻花．吉利蛋．心意卡 全國應援不止一時一地
新冠礙重振 旅客回復至核災前六成
新冠礙重振 旅客回復至核災前六成
官校搶教師 畢業前兩年可聘
官校搶教師 畢業前兩年可聘
領事：印傭費只經官方溝通 孫玉菡：中介單方面宣布惹誤解
領事：印傭費只經官方溝通 孫玉菡：中介單方面宣布惹誤解
退休警霸宿舍逾兩年 政府追租45萬
退休警霸宿舍逾兩年 政府追租45萬
未退電腦器材開支 前區議員陳梓維遭追1.5萬
未退電腦器材開支 前區議員陳梓維遭追1.5萬
社企膳心小館追阿布泰2.3萬貨款
社企膳心小館追阿布泰2.3萬貨款
上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩
上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩
稱保費飈白牌車搶客 的士業籲政府介入
稱保費飈白牌車搶客 的士業籲政府介入
江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」
江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」
【Emily】宣傳照被指似屯馬線 英國鐵路刪帖
【Emily】宣傳照被指似屯馬線 英國鐵路刪帖
【Emily】習回信港生「分享會」 特首：意義重大
【Emily】習回信港生「分享會」 特首：意義重大
【Emily】PMQ童創節 小朋友設計遊戲教埋你玩
【Emily】PMQ童創節 小朋友設計遊戲教埋你玩
【Emily】M+「希克藏品：別傳」9‧22開
【Emily】M+「希克藏品：別傳」9‧22開