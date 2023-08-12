官校搶教師 畢業前兩年可聘

新一輪官中助理教育主任招聘涵蓋9個科目，包括主科中文、英文及數學等；助理小學學位教師包括主科中文、英文及音樂等共5個科目。兩者起薪點為每月34,060元。

有稱私校更吸引 有稱「拿住先」

持教大英文教育學士學位（中學）的準教師吳先生指目前教職空缺多，尤其語文科，認為畢業生選擇多，稱有同學獲8校取錄。他又指私校起薪點及福利較官校高，他將在9月到私立中學任職，因官校申請手續較煩

他引述其他同學也擔心殺校潮將至，故會盡量選擇第一組別學校。部分有政治取態的同學不會選官校。綜合上述因素，他認為新安排吸引力不大。

張勇邦：未實習 待了解聘用條件

9月將升讀港大文學士及教育學士（語文教育）英文教育四年級的黃同學稱，暫未了解教育局新安排，但認為安排吸引，若合資格會申請，因想「先拿住錄取通知」，以求安心。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，以教大為例，由於學生分別於三年級及五年級各一次實習，暫時未知新安排下教育局聘請四及五年級學生的條件，認為有待了解詳情。但他認為教育局可作先鋒，了解提早聘請學生的可行性。

教育局回應，響應政府擴大公務員招聘的安排，將助理教育主任、助理小學學位教師和言語治療主任3個職系的招聘範圍，擴展至下一屆畢業的大學本科生和研究生，並會適時審視安排。