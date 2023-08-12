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港聞

港聞二

官校搶教師 畢業前兩年可聘

【明報專訊】公務員搶人才措施擴及教師職位。教育局展開新一輪官中助理教育主任及官小助理小學學位教師招聘，容許正就讀學士學位課程最後一年（2023/24年畢業），及2024至25學年畢業的大學生申請。換言之，5年制教育學士學位課程學生日後在四年級及五年級已可透過新安排申請上述職位。有今年畢業的準教師指教師空缺多、需求大，私校福利高於官校，優質直資及私校殺校風險也較官中低，認為新安排吸引力一般；另有明年畢業的學生認為措施吸引。

新一輪官中助理教育主任招聘涵蓋9個科目，包括主科中文、英文及數學等；助理小學學位教師包括主科中文、英文及音樂等共5個科目。兩者起薪點為每月34,060元。

有稱私校更吸引 有稱「拿住先」

持教大英文教育學士學位（中學）的準教師吳先生指目前教職空缺多，尤其語文科，認為畢業生選擇多，稱有同學獲8校取錄。他又指私校起薪點及福利較官校高，他將在9月到私立中學任職，因官校申請手續較煩

他引述其他同學也擔心殺校潮將至，故會盡量選擇第一組別學校。部分有政治取態的同學不會選官校。綜合上述因素，他認為新安排吸引力不大。

張勇邦：未實習 待了解聘用條件

9月將升讀港大文學士及教育學士（語文教育）英文教育四年級的黃同學稱，暫未了解教育局新安排，但認為安排吸引，若合資格會申請，因想「先拿住錄取通知」，以求安心。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，以教大為例，由於學生分別於三年級及五年級各一次實習，暫時未知新安排下教育局聘請四及五年級學生的條件，認為有待了解詳情。但他認為教育局可作先鋒，了解提早聘請學生的可行性。

教育局回應，響應政府擴大公務員招聘的安排，將助理教育主任、助理小學學位教師和言語治療主任3個職系的招聘範圍，擴展至下一屆畢業的大學本科生和研究生，並會適時審視安排。

相關字詞﹕教師 教育局

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